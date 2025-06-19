Вчені пояснили, коли гаряча ванна та душ можуть зашкодити

Виявляється, часті гарячі ванни або душ можуть бути шкідливими для організму.

На думку науковців, висока температура води руйнує захисний бар’єр шкіри, підвищує ризик серцево-судинних захворювань та призводить до передчасного старіння.

Прихований ризик гарячої води

Іноді так приємно зануритися у гарячу ванну або зігрітися під душем та відчути, як розслабляється тіло після важкого дня.

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Але не всі знають, що надмірно висока температура може викликати подразнення шкіри, зневоднення та навіть впливати на артеріальний тиск.

Гаряча вода змиває природний жировий шар шкіри, що призводить до сухості, подразнення та підвищеної чутливості. Це особливо небезпечно для людей з екземою або дерматитом.

Різке розширення судин під дією високої температури може спровокувати перепади тиску, що становить загрозу для людей з хронічними захворюваннями серця.

Крім того, часте миття гарячою водою знищує корисні бактерії на поверхні шкіри, які захищають організм від інфекцій.

Як правильно митися

Щоб зберегти здоров’я шкіри та організму, краще віддавати перевагу теплому душу та обмежувати тривалість водних процедур.

Тож температура води має бути не вищою за 38°C, час перебування під душем варто обмежити 10-15 хвилинами, а після миття обов’язково треба використовувати зволожувальні креми.

Джерело : Independent

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