Что нужно знать о СМА – редком генетическом заболевании

В Украине спинальная мышечная атрофия встречается нечасто. Поскольку это редкое генетическое заболевание, многие люди до сих пор не знают, что такое СМА.

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Что такое СМА

СМА или спинальная мышечная атрофия – это группа наследственных заболеваний, из-за которых в организме постепенно разрушаются нервные клетки в головном и спинном мозге.

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Эти клетки управляют двигательной деятельностью мышц рук, ног, грудной клетки, лица, горла и языка. Когда сигналы между нервами и мышцами нарушаются, человек начинает терять мышечную силу. Постепенно появляется слабость, подергивания и атрофия мышц.

Какие бывают типы спинальной мышечной атрофии

Говоря о том, что такое СМА, важно отметить, что существует несколько типов спинальной мышечной атрофии, которые могут возникать в разном возрасте:

І тип – самый тяжелый. Появляется у младенцев до 6 месяцев. Раньше дети с таким диагнозом не доживали до нескольких лет, но сейчас ситуация улучшается;

II тип – проявляется в возрасте от 7 до 18 месяцев и имеет более легкое течение. Проходит в более легкой форме нежели І тип. Многие дети с этим типом доживают до взрослого возраста;

III тип – развивается после 18 месяцев. Этот тип считается самым легким среди детских форм;

IV тип – проявляется уже у взрослых, обычно вызывает незначительные трудности.

Как выявить спинальную мышечную атрофию на раннем этапе

Лучший способ выявить болезнь СМА еще до появления симптомов – это неонатальный скрининг. Это специальное обследование, которое проводят новорожденным в роддомах.

В Украине такая программа уже внедряется.

Своевременно установленный диагноз СМА позволяет быстрее начать лечение и лучше позаботиться о человеке.

Можно ли вылечить СМА

Узнав о болезни, сразу возникает вопрос – можно ли вылечить СМА? К сожалению, полностью избавиться от спинальной мышечной атрофии современная медицина не может.

Однако, есть как минимум три препарата для людей с СМА, одобренные Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA). Эти лекарства могут улучшить состояние человека, если начать лечение как можно раньше.

Также важно, чтобы люди с болезнью СМА получали другие виды помощи:

дыхательную поддержку;

физиотерапию.

Что еще важно знать о болезни СМА

СМА – это болезнь, которая не нарушает умственные, интеллектуальные или социальные способности человека. Из-за физических или речевых трудностей некоторые могут ошибочно считать, что люди со спинальной мышечной атрофией имеют более низкие умственные способности.

Однако исследования показывают, что многие дети с СМА имеют даже более высокий интеллектуальный уровень, чем их сверстники в подростковом возрасте.

Люди со спинальной мышечной атрофией могут иметь друзей, создавать семьи, учиться, работать и вести полноценную жизнь.

Источник : Минздрав

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