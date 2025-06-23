Есть ли риск развития болезни Альцгеймера: простой тест для проверки

Новое исследование, проведенное учеными университета Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах, предлагает простой метод оценки рисков для здоровья, который можно сделать даже дома — для этого нужно поднять предмет весом 5 кг.

Мышечная слабость как признак болезней

Исследование, в котором приняли участие более 51 000 человек в возрасте от 50 лет из 15 стран мира, показало, что пожилые люди, которым трудно поднять 5 кг, имеют повышенный риск развития хронических заболеваний, таких как депрессия, остеоартрит, заболевания легких, а также риск переломов бедра и болезни Альцгеймера.

— Этот простой тест может быть ценным показателем общего состояния здоровья и потенциальных проблем со здоровьем, — отметил профессор Ризван Кайсар, ведущий автор исследования.

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Исследователи считают, что трудности могут свидетельствовать о мышечной слабости, или саркопении, которая поражает с возрастом.

Они призывают пожилых людей обращать внимание на свои физические возможности и использовать простой тест для самостоятельной оценки мышечной силы.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1,71 миллиарда человек в мире страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые ограничивают подвижность и ловкость.

Исследование подчеркивает важность раннего выявления мышечной слабости, чтобы своевременно принять меры для улучшения качества жизни пожилых людей.

Ученые надеются, что их результаты помогут в разработке простых и доступных методов скрининга для выявления рисков здоровья у пожилых людей, что в свою очередь может улучшить профилактическую помощь.

Источник: SciTechDaily

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