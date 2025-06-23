Що потрібно знати про СМА – рідкісну генетичну хворобу

В Україні спінальна м’язова атрофія зустрічається нечасто. Оскільки це рідкісне генетичне захворювання, багато людей досі не знають, що таке СМА.

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Що таке СМА

СМА або спинальна м’язова атрофія – це група спадкових захворювань, через які в організмі поступово руйнуються нервові клітини в головному і спинному мозку.

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Ці клітини керують руховою діяльністю м’язів рук, ніг, грудної клітки, обличчя, горла і язика. Коли сигнали між нервами і м’язами порушуються, людина починає втрачати м’язову силу. Поступово з’являється слабкість, посмикування і атрофія м’язів.

Які бувають типи спінальної м’язової атрофії

Говорячи про те, що таке СМА, важливо відзначити, що існує кілька типів спінальної м’язової атрофії, які можуть виникати в різному віці:

І тип – найважчий. З’являється у немовлят до 6 місяців. Раніше діти з таким діагнозом не доживали до декількох років, але зараз ситуація поліпшується;

II тип – проявляється у віці від 7 до 18 місяців і має легший перебіг. Проходить у легшій формі, ніж І тип. Багато дітей з цим типом доживають до дорослого віку;

III тип – розвивається після 18 місяців. Цей тип вважається найлегшим серед дитячих форм;

IV тип – проявляється вже у дорослих, зазвичай викликає незначні труднощі.

Як виявити спінальну м’язову атрофію на ранньому етапі

Кращий спосіб виявити хворобу СМА ще до появи симптомів – це неонатальний скринінг. Це спеціальне обстеження, яке проводять новонародженим у пологових будинках.

В Україні така програма вже впроваджується.

Своєчасно встановлений діагноз СМА дозволяє швидше почати лікування і краще подбати про людину.

Чи можна вилікувати СМА

Дізнавшись про хворобу, відразу виникає питання – чи можна вилікувати СМА? На жаль, повністю позбутися спинальної м’язової атрофії сучасна медицина не може.

Однак, є як мінімум три препарати для людей з СМА, схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA). Ці ліки можуть поліпшити стан людини, якщо почати лікування якомога раніше.

Також важливо, щоб люди з хворобою СМА отримували інші види допомоги:

дихальну підтримку;

фізіотерапію.

Що ще важливо знати про хворобу СМА

СМА – це хвороба, яка не порушує розумові, інтелектуальні або соціальні здібності людини. Через фізичні або мовні труднощі деякі можуть помилково вважати, що люди зі спінальною м’язовою атрофією мають нижчі розумові здібності.

Однак дослідження показують, що багато дітей з СМА мають навіть вищий інтелектуальний рівень, ніж їхні однолітки в підлітковому віці.

Люди зі спінальною м’язовою атрофією можуть мати друзів, створювати сім’ї, вчитися, працювати і вести повноцінне життя.

Джерело : МОЗ

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