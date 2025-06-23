Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
5 хв.

Що потрібно знати про СМА – рідкісну генетичну хворобу

що таке СМА, хвороба СМА
Фото: Unsplash

В Україні спінальна м’язова атрофія зустрічається нечасто. Оскільки це рідкісне генетичне захворювання, багато людей досі не знають, що таке СМА.

Що таке СМА простими словами – читайте на Фактах ICTV.

Що таке СМА

СМА або спинальна м’язова атрофія – це група спадкових захворювань, через які в організмі поступово руйнуються нервові клітини в головному і спинному мозку.

Зараз дивляться

Ці клітини керують руховою діяльністю м’язів рук, ніг, грудної клітки, обличчя, горла і язика. Коли сигнали між нервами і м’язами порушуються, людина починає втрачати м’язову силу. Поступово з’являється слабкість, посмикування і атрофія м’язів.

Які бувають типи спінальної м’язової атрофії

Говорячи про те, що таке СМА, важливо відзначити, що існує кілька типів спінальної м’язової атрофії, які можуть виникати в різному віці:

  • І тип – найважчий. З’являється у немовлят до 6 місяців. Раніше діти з таким діагнозом не доживали до декількох років, але зараз ситуація поліпшується;
  • II тип – проявляється у віці від 7 до 18 місяців і має легший перебіг. Проходить у легшій формі, ніж І тип. Багато дітей з цим типом доживають до дорослого віку;
  • III тип – розвивається після 18 місяців. Цей тип вважається найлегшим серед дитячих форм;
  • IV тип – проявляється вже у дорослих, зазвичай викликає незначні труднощі.

Як виявити спінальну м’язову атрофію на ранньому етапі

Кращий спосіб виявити хворобу СМА ще до появи симптомів – це неонатальний скринінг. Це спеціальне обстеження, яке проводять новонародженим у пологових будинках.

В Україні така програма вже впроваджується.

Своєчасно встановлений діагноз СМА дозволяє швидше почати лікування і краще подбати про людину.

Чи можна вилікувати СМА

Дізнавшись про хворобу, відразу виникає питання – чи можна вилікувати СМА? На жаль, повністю позбутися спинальної м’язової атрофії сучасна медицина не може.

Однак, є як мінімум три препарати для людей з СМА, схвалені Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA). Ці ліки можуть поліпшити стан людини, якщо почати лікування якомога раніше.

Також важливо, щоб люди з хворобою СМА отримували інші види допомоги:

  • дихальну підтримку;
  • фізіотерапію.

Що ще важливо знати про хворобу СМА

СМА – це хвороба, яка не порушує розумові, інтелектуальні або соціальні здібності людини. Через фізичні або мовні труднощі деякі можуть помилково вважати, що люди зі спінальною м’язовою атрофією мають нижчі розумові здібності.

Однак дослідження показують, що багато дітей з СМА мають навіть вищий інтелектуальний рівень, ніж їхні однолітки в підлітковому віці.

Люди зі спінальною м’язовою атрофією можуть мати друзів, створювати сім’ї, вчитися, працювати і вести повноцінне життя.

Читайте також
Чи є ризик розвитку хвороби Альцгеймера: простий тест для перевірки
хвороба сила Альцгеймер

Джерело: МОЗ

Пов'язані теми:

лікуванняхвороба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь