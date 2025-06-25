Здоровье начинается с профилактики, поэтому прививки являются надежной защитой от инфекционных заболеваний. Что предлагают специалисты — в материале Фактов ICTV.

Обязательные и рекомендуемые прививки

В Украине для взрослых обязательными являются прививки против дифтерии и столбняка. Бесплатную вакцинацию проводят препаратом АДС-м (анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена), начиная с 16 лет и повторяя каждые 10 лет в течение всей жизни.

Кому нужны дополнительные прививки

Кроме обязательных, существует ряд рекомендуемых прививок, особенно для лиц, входящих в группы риска:

с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые, легочные и т. д.);

в возрасте 60+;

медики, педагоги, военные, работники транспорта и сферы обслуживания;

путешественники, посещающие страны с высоким уровнем инфекционных заболеваний.

Какие болезни можно предотвратить вакцинацией

Пневмококковая инфекция

Может вызвать пневмонию, менингит, отит, сепсис. Особенно опасна для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Вакцина защищает от тяжелых форм болезни и помогает избежать госпитализации.

Менингококковая инфекция

Распространяется через тесный контакт. Приводит к менингиту, сепсису, иногда — к молниеносному летальному исходу. В Украине доступны вакцины против основных штаммов.

Ветряная оспа (ветрянка)

Взрослые рискуют тяжелым течением с осложнениями. Вакцинация рекомендуется тем, кто не болел в детстве.

Гепатиты A и B

Гепатит А передается через воду, пищу, грязные руки, а гепатит В — через кровь, половой путь, медицинские инструменты.

Обе формы болезни способны вызвать серьезные поражения печени. Особенно важна вакцинация для военных, путешественников, медработников и лиц до 2001 года рождения, которые могли не получить прививку в детстве.

Папилломавирусная инфекция (ВПЧ)

Этот вирус может вызвать рак шейки матки, половых органов, горла. Вакцина рекомендована всем — и женщинам, и мужчинам, желательно до начала половой жизни, но эффективна и во взрослом возрасте.

Грипп

Вакцинация от гриппа является сезонной. Прививку нужно делать ежегодно, лучше всего осенью.

Covid-19

Хотя пандемия уже позади, новые штаммы, такие как Nimbus, до сих пор представляют опасность, особенно для пожилых людей. Вакцинация и бустерные дозы против коронавируса доступны украинцам бесплатно.

Поэтому вакцинация — это не только забота о собственном здоровье, но и о безопасности вашей семьи и окружения.

Если вы не уверены в своем прививочном статусе — обратитесь к семейному врачу.

Источник : Центр общественного здоровья

