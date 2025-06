Найдена причина потери координации при рассеянном склерозе: исследование

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что при рассеянном склерозе мозг страдает не только из-за воспаления и потери миелина, но и вследствие проблем с митохондриями — частями клеток, отвечающими за производство энергии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Потеря равновесия и нейроны Пуркинье

Ученые обнаружили, что именно митохондриальная дисфункция вызывает гибель особых клеток мозжечка — нейронов Пуркинье, которые отвечают за координацию, равновесие и точность движений.

— Эти клетки теряют защитный слой миелина, а также имеют серьезные проблемы с митохондриями. Из-за этого они не получают достаточно энергии и начинают погибать. Именно так появляются такие симптомы, как шаткая походка, проблемы с равновесием и нарушение координации, — пояснила профессор Сима Тивари-Вудрафф.

Исследования проводились как на тканях мозга пациентов, так и на животных с симптомами рассеянного склероза.

Результаты подтвердили, что клетки Пуркинье страдают от нарушения энергоснабжения еще на ранних стадиях болезни.

Эти открытия помогают лучше понять, как развивается рассеянный склероз, и найти новые способы лечения болезни.

Ученые считают, что поддержание нормальной работы митохондрий может помочь сохранить координацию и улучшить качество жизни пациентов.

В настоящее время команда изучает, как митохондриальная дисфункция влияет на другие клетки мозга.

Источник: SciTechDaily

