Знайдено причину втрати координації при розсіяному склерозі: дослідження

Учені Каліфорнійського університету в Ріверсайді з’ясували, що при розсіяному склерозі мозок страждає не тільки через запалення та втрату мієліну, а й внаслідок проблем з мітохондріями — частинами клітин, які відповідають за виробництво енергії.

Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Втрата рівноваги і нейрони Пуркіньє

Вчені виявили, що саме мітохондріальна дисфункція спричиняє загибель особливих клітин мозочка — нейронів Пуркіньє, які відповідають за координацію, рівновагу та точність рухів.

— Ці клітини втрачають захисний шар мієліну, а також мають серйозні проблеми з мітохондріями. Через це вони не отримують достатньо енергії та починають гинути. Саме так з’являються такі симптоми, як хитка хода, проблеми з рівновагою та порушення координації, — пояснила професорка Сіма Тіварі-Вудрафф.

Дослідження проводили на тканинах мозку пацієнтів та тварин із симптомами розсіяного склерозу.

Результати підтвердили, що клітини Пуркіньє страждають від порушення енергопостачання ще на ранніх стадіях хвороби.

Ці відкриття допомагає краще зрозуміти, як розвивається розсіяний склероз та знайти нові способи лікування хвороби.

Науковці вважають, що підтримка нормальної роботи мітохондрій може допомогти зберегти координацію та покращити якість життя пацієнтів.

Наразі команда вивчає, як мітохондріальна дисфункція впливає на інші клітини мозку.

Джерело: SciTechDaily

