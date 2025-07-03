Медики НДСБ Охматдет и Волынского областного медобъединения спасли трехлетнюю девочку, которая после перенесенной тяжелой пневмонии больше месяца не могла дышать самостоятельно.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

— Больше месяца ребенок не мог самостоятельно дышать! Трехлетняя девочка чуть не погибла от последствий двустороннего воспаления легких, — говорится в сообщении.

История болезни

Как сообщили в ведомстве, маленькая пациентка — Саша Драголюк из Луцка. В начале мая у девочки поднялась температура, за считанные дни появился кашель, ребенку стало тяжело дышать. Местные медики диагностировали тяжелую пневмонию.

Легкие девочки были настолько поражены, что ребенка пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

— Впрочем, когда не помогал и он, стало понятно: единственный шанс на жизнь — ЭКМО. Это аппарат, который временно заменяет функции сердца и легких, — отметили в министерстве.

Спасли с помощью ЭКМО

Отмечается, что таких устройств, тем более медиков, обученных с ними работать, в Украине мало. Луцкие специалисты обратились к коллегам из Киева — из НДСБ Охматдет.

Как рассказали в Минздраве, выездная бригада Охматдета прибыла в Луцк, сразу подключила Сашу к аппарату ЭКМО и забрала ее в Киев. Здесь в реанимации девочка пробыла месяц, половину из которого — на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он помог насыщать ее организм кислородом с помощью “искусственного легкого” и стабилизировать ребенка.

Полностью здорова

Ребенок начал выздоравливать и его постепенно отключили от аппарата.

— Девочка начала дышать сама! Это позволило еще в реанимации начать занятия с физическим терапевтом, а впоследствии — перевести пациентку в отделение реабилитации, — указали в Минздраве.

Сейчас девочка, по словам медиков, уже полностью здорова, вернулась домой.

Фото: Минздрав

Источник : Минздрав

