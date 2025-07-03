Понад місяць не могла дихати: історія порятунку 3-річної дівчинки з Луцька

Медики НДСЛ Охматдит і Волинського обласного медоб’єднання врятували трирічну дівчинку, яка після перенесеної важкої пневмонії більше місяця не могла дихати самостійно.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

– Більше місяця дитина не могла самостійно дихати! Трирічна дівчинка ледь не загинула від наслідків двостороннього запалення легень, – йдеться в повідомленні.

Історія хвороби

Як повідомили у відомстві, маленька пацієнтка – Саша Драголюк з Луцька. На початку травня у дівчинки піднялася температура, за лічені дні з’явився кашель, дитині стало важко дихати. Місцеві медики діагностували важку пневмонію.

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Легені дівчинки були настільки уражені, що дитину довелося підключити до апарату ШВЛ.

– Втім, коли і він не допомагав, стало зрозуміло: єдиний шанс на життя – ЕКМО. Це апарат, який тимчасово замінює функції серця і легень, – зазначили в міністерстві.

Врятували за допомогою ЕКМО

Відзначається, що таких пристроїв, тим більше медиків, навчених з ними працювати, в Україні мало. Луцькі фахівці звернулися до колег з Києва – з НДСЛ Охматдит.

Як розповіли в МОЗ, виїзна бригада Охматдиту прибула до Луцька, відразу підключила Сашу до апарату ЕКМО і забрала її до Києва. Тут у реанімації дівчинка пробула місяць, половину з якого – на апараті екстракорпоральної мембранної оксигенації. Він допоміг насичувати її організм киснем за допомогою “штучної легені” і стабілізувати дитину.

Повністю здорова

Дитина почала одужувати і її поступово відключили від апарата.

– Дівчинка почала дихати сама! Це дозволило ще в реанімації почати заняття з фізичним терапевтом, а згодом – перевести пацієнтку до відділення реабілітації, – зазначили в МОЗ.

Зараз дівчинка, за словами медиків, вже повністю здорова, повернулася додому.

Фото: МОЗ

Джерело : МОЗ

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