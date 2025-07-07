Сироп от кашля может замедлить деменцию – исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, показало, что амброксол — привычный ингредиент сиропов от кашля — может не только замедлить симптомы деменции, вызванной болезнью Паркинсона, но и поддержать когнитивные функции, причем без серьезных побочных эффектов.

Амброксол улучшает состояние пациентов

В рамках 12-месячного клинического исследования, которое охватывало 55 участников с деменцией, вызванной болезнью Паркинсона, ученые анализировали память, психиатрические симптомы и уровень GFAP — маркера крови, связанного с повреждением мозга.

Одна группа пациентов ежедневно принимала амброксол, а другая получала плацебо.

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— Нашей целью было изменить течение болезни Паркинсона, поскольку современные методы лечения деменции устраняют только симптомы, но не останавливают основное заболевание, — отмечает руководитель исследования профессор Пастернак.

Ученые обнаружили, что в группе, принимавшей амброксол, психиатрические симптомы и степень повреждения мозга не изменялись, тогда как в группе плацебо — ухудшались.

Кроме того, у людей с высоким генетическим риском (варианты гена GBA1) когнитивные функции даже улучшились.

Таким образом было установлено, что амброксол поддерживает ключевой фермент, который называется глюкоцереброзидаза (GCase), вырабатываемый геном GBA1.

У людей с болезнью Паркинсона его уровень часто слишком низкий. Но если этот фермент не работает должным образом, отходы накапливаются в клетках мозга, что приводит к повреждению.

Профессор Пастернак считает, что амброксол может быть недорогим и доступным способом помочь людям, которым сегодня не хватает препаратов для эффективного лечения.

Источник: ScienceDaily

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