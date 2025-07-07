Вченим вдалося виростити серце з людських клітин в ембріоні свині: воно билося 21 день

Команді вчених з Інституту біомедицини та здоров’я Гуанчжоу Китайської академії наук вперше в історії медицини вдалося виростити мініатюрну структуру серця з людських клітин всередині ембріона свині. Більше того – це серце самостійно билося протягом 21 дня.

Повідомляється, що раніше ця ж група вирощувала людські нирки в ембріонах свиней – вони проіснували 28 днів.

Результати останнього дослідження були представлені 12 червня на засіданні Міжнародного товариства досліджень стовбурових клітин в Гонконзі, хоча поки воно ще не пройшло рецензування.

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Химера людини і тварини

Цей тип досліджень називається “химери людини і тварини” – це коли людські клітини поєднують з тваринами.

Для створення таких химер вчені спочатку блокують в тваринному ембріоні розвиток певного органу, наприклад серця. Потім в ембріон вводять людські стовбурові клітини, які починають формувати відсутній орган.

Як проходило дослідження

У цьому експерименті людські клітини попередньо модифікували, наділивши їх генами, що допомагають виживати і розвиватися в організмі свині. Потім ці клітини імплантували в ембріони свиней на дуже ранньому етапі – стадії морули. Далі ембріони пересадили сурогатним свиноматкам.

Результат вразив вчених: на певній стадії розвитку утворилися крихітні серця, які почали битися. За допомогою спеціальних маркерів вченим вдалося підтвердити, що ці структури містять саме людські клітини, хоча їх точна частка не уточнена.

Чому це важливо

– Хоча ці ембріони жили протягом 21 дня, дослідники відзначили, що людські клітини могли вплинути на загальну функцію серця свині, і це є сферою майбутніх досліджень, – вважають вчені.

У цьому дослідженні вони використовували свиней через їх анатомічну схожість з людьми. Ці домашні тварини потенційно є ідеальними «інкубаторами» для вирощування органів.

Подібні проекти вже мали місце в сфері ксенотрансплантації, коли генно-редаговані свинячі органи – нирки, печінка – пересаджували людині. Основною проблемою залишаються відторгнення органів і обмежений термін їх функціонування.

Вчені вважають, що через глобальний дефіцит донорських органів вирощування людських органів у тварин може стати вирішенням проблеми.

Джерело: InterestingEngineering

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