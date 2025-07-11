Может спасти дистанционно: в США разработали имплант для людей с диабетом

В США создано устройство, которое может спасти людей с диабетом I типа — имплантат размером с монету работает дистанционно, мгновенно повышая уровень сахара в крови.

Имплант от гипогликемии для экстренной помощи: что известно

Особенность нового устройства, разработанного инженерами Массачусетского технологического института, в том, что оно может запускаться дистанционно — вручную или автоматически через датчик глюкозы, который постоянно мониторит состояние пациента.

В критических ситуациях, например, во сне или при потере сознания, такой имплант может действительно спасти жизнь.

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Обычно, когда медицинское устройство имплантируют в организм, вокруг него развивается рубцовая ткань, которая может препятствовать его функции.

Однако в этом исследовании ученые доказали, что даже несмотря на фиброзность, через 10 минут после активации глюкагон стабилизировал уровень глюкозы в крови.

Технологию успешно протестировали еще и с адреналином — препаратом, который применяют при сердечных приступах и анафилактическом шоке.

Ученые устанавливали имплантаты на четыре недели, но теперь планируют продлить срок службы устройства как минимум до года.

Следующий этап — в течение следующих трех лет провести клинические испытания на животных и людях.

Исследователи надеются, что новинка не только уменьшит количество смертельных случаев, но и избавит пациентов от постоянного страха перед гипогликемией.

Источник: ScienceDaily

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