Может спасти дистанционно: в США разработали имплант для людей с диабетом
В США создано устройство, которое может спасти людей с диабетом I типа — имплантат размером с монету работает дистанционно, мгновенно повышая уровень сахара в крови.
Имплант от гипогликемии для экстренной помощи: что известно
Особенность нового устройства, разработанного инженерами Массачусетского технологического института, в том, что оно может запускаться дистанционно — вручную или автоматически через датчик глюкозы, который постоянно мониторит состояние пациента.
В критических ситуациях, например, во сне или при потере сознания, такой имплант может действительно спасти жизнь.
Обычно, когда медицинское устройство имплантируют в организм, вокруг него развивается рубцовая ткань, которая может препятствовать его функции.
Однако в этом исследовании ученые доказали, что даже несмотря на фиброзность, через 10 минут после активации глюкагон стабилизировал уровень глюкозы в крови.
Технологию успешно протестировали еще и с адреналином — препаратом, который применяют при сердечных приступах и анафилактическом шоке.
Ученые устанавливали имплантаты на четыре недели, но теперь планируют продлить срок службы устройства как минимум до года.
Следующий этап — в течение следующих трех лет провести клинические испытания на животных и людях.
Исследователи надеются, что новинка не только уменьшит количество смертельных случаев, но и избавит пациентов от постоянного страха перед гипогликемией.
Источник: ScienceDaily