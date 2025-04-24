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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Ученые выяснили, что смеси пищевых добавок могут повысить риск развития диабета

вплив харчових добавок на здоров'я
Фото: Pixabay

Команда ученых из нескольких французских университетов в ходе исследования обнаружила, что смеси нескольких пищевых добавок могут повысить риск развития диабета.

Коктейль добавок

В последние годы ученые обнаружили, что некоторые добавки, такие как эмульгаторы, красители и искусственные подсластители, связаны с проблемами со здоровьем. Однако исследования, как правило, сосредотачивались на воздействии одного вещества или типа добавки.

— Но ультраобработанные продукты часто содержат целый коктейль добавок. И многие люди съедают более одного ультрапереработанного продукта за день, — говорится в сообщении.

Исследование

В ходе научного эксперимента ученые наблюдали за примерно 100 тыс. человек в течение восьми лет. Было обнаружено, что две комбинации добавок связаны с повышенным риском развития диабета II типа.

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Одна смесь содержала несколько эмульгаторов, включая гуаровую камедь и каррагинан, которые изменяют текстуру пищи. По словам ученых, эта комбинация обычно содержится в таких продуктах, как куриные и овощные бульоны, сальса, маргарин и десерты на молочной основе, такие как шоколадный мусс.

Другая смесь содержала несколько красителей и искусственные подсластители, которые часто содержатся в газированной воде и других напитках.

Участники исследования сообщали обо всем, что они ели и пили, включая названия продуктов, в течение нескольких 24-часовых периодов.

Исследователи протестировали три другие комбинации, но не обнаружили дополнительных рисков диабета. Они отмечают, что их анализ учитывал различные факторы, включая возраст, индекс массы тела и семейную историю болезни.

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Источник: The Wall Street Journal
Диабет, Наукові дослідження, науковці, Перевірка продуктів, Продукты
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