Чи можна спати з увімкненим кондиціонером і чим це загрожує організму

У літню спеку кондиціонер стає справжнім порятунком, особливо вночі, коли духота заважає заснути. Проте навколо цієї теми вже багато років точаться суперечки: одні стверджують, що спати з увімкненим кондиціонером небезпечно для здоров’я, інші – що це абсолютно безпечно.

Чи можна спати з увімкненим кондиціонером усю ніч, як насправді впливає спліт-система на сон і які нюанси варто враховувати, щоби не нашкодити організму, ми дізнавалися у педіатра Анни Кушнір.

Чи шкідливо спати під кондиціонером

За словами лікарки-педіатра Анни Кушнір, сон з увімкненим кондиціонером не несе шкоди здоров’ю, якщо пристрій справний і регулярно очищується.

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Ба більше, помірна прохолода в кімнаті позитивно впливає на якість сну, адже тіло легше розслабляється, швидше настає фаза глибокого сну, знижується частота пробуджень.

Температура в приміщенні, де ви спите, не повинна бути надто низькою, оптимальною вважається межа 22–25°C. Організм добре переносить охолодження в цьому діапазоні, але важливо уникати різкого контрасту між температурою на вулиці та в кімнаті.

– Різкий перепад температури – це головна помилка, яку допускають користувачі, – наголошує лікарка.

Якщо на вулиці +35°C, а в приміщенні виставити +17°C, організму доведеться пережити тепловий стрес. Такий контраст може призвести до зниження імунітету, головного болю або загального нездужання.

Натомість температуру варто знижувати поступово з урахуванням кліматичних умов. Ідеально, якщо кондиціонер має функцію плавного зниження температури або таймер на нічний режим.

Головна небезпека – не холод, а брудні фільтри

Основна загроза, пов’язана з використанням кондиціонера, – це накопичення бактерій і плісняви у фільтрах, що пов’язано з нерегулярним технічним обслуговуванням. У вологому та темному середовищі кондиціонера мікроорганізми активно розмножуються і потрапляють у повітря, яким ми дихаємо. Це може спричиняти захворювання.

Щоб уникнути цього, слід регулярно очищати фільтри і проводити професійне обслуговування пристрою принаймні раз на рік.

Чи можна захворіти, якщо спати з увімкненим кондиціонером

Існує поширена думка, що якщо кондиціонер дме прямо на ліжко, він може “продути” або “викликати застуду”. Насправді це міф. Напрямок повітря сам по собі не має значення, особливо якщо температура його не надто низька.

– Люди хворіють через інфекції. Тому потрібно пильнувати за чистотою кондиціонера та його правильною експлуатацією, – зазначає лікарка.

Переохолодження тіла можливе лише за тривалого перебування під сильним потоком холодного повітря, і то за умов різкого температурного контрасту.

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