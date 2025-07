Поддержка своих и агрессия к чужим: исследователи установили, какие реакции стимулирует стресс

Стресс заставляет нас объединяться… и нападать: новое исследование немецких ученых объясняет, какие реакции провоцирует мозг и почему до сих пор продолжаются межгрупповые конфликты.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Поддержка своих и агрессия к чужим: эксперимент

Ученые университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) попытались дать ответ с точки зрения нейропсихологии. Оказывается, дело — в химических процессах мозга во время стресса.

Сейчас смотрят

Команда исследовала влияние двух ключевых веществ: кортизола (гормон стресса, активирующийся при длительном напряжении) и норадреналина (нейромедиатор, вызывающий реакции типа «бей или беги»).

В эксперименте участникам давали гидрокортизон (аналог кортизола), йохимбин (стимулятор норадреналина), одновременно оба средства или плацебо.

Затем их разделили на группы для участия в экономической игре с реальными денежными ставками, где можно было как поддерживать своих, так и вредить другим группам.

Результаты показали, что кортизол усиливал сплоченность участников внутри группы. Зато норадреналин стимулировал враждебность к другим, даже когда это было финансово невыгодно.

Социальное поведение и стресс

— Мы увидели, как химия мозга как бы “переключает” социальное поведение, — отметили соавторы исследования.

В то єе время они подчеркнули, что стресс сам по себе не является хорошим или плохим.

Поведение зависит от нейрохимических процессов и того, с кем взаимодействует человек — с другом или врагом.

По мнению ученых, эти выводы помогают лучше понять механизмы поляризации в обществе и логику “мы против них”.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.