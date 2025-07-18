Австралийские ученые разработали вакцину против новых штаммов Соvid-19

Ученые Австралии разработали вакцину CoVEXS5, которая может защитить от нескольких вариантов Соvid-19.

Результаты исследования опубликованы в NPJ Vaccines (Nature).

Преимущества вакцины CoVEXS5

Вакцина нового поколения против Соvid-19 CoVEXS5, созданная учеными Института века и Сиднейского университета, может стать ключом к долговременной защите от вируса.

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Впервые речь идет не только о борьбе с инфекцией, но и о профилактике будущих вспышек.

Главное преимущество CoVEXS5 — способность формировать иммунную защиту сразу против нескольких вариантов коронавируса, включая актуальный штамм XBB.1.5 и даже вируса SARS-CoV-1, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2000-х.

Во время лабораторных испытаний новая вакцина показала чрезвычайно высокий уровень эффективности: у вакцинированных мышей количество вируса в легких снизилось на 99,9% по сравнению с невакцинированными животными.

Один из ключевых инновационных элементов CoVEXS5 — химерный шиповидный белок, сочетающий участки из разных типов коронавирусов.

Благодаря этому иммунная система лучше распознает не только знакомые штаммы, но и новые варианты.

— Мы объединили части нескольких вирусов, чтобы научить организм бороться сразу с различными угрозами, — пояснил один из авторов исследования Клаудио Кунупас.

Не менее важной составляющей вакцины является адъювант Sepivac SWE — вещество, которое не только усиливает иммунный ответ, но и доступно без патентных ограничений.

Это означает, что вакцину можно производить и распространять в странах с низким и средним уровнем дохода без лишних затрат.

Сейчас команда ученых работает над усовершенствованием формулы и подготовкой к следующим фазам тестирования.

Напомним, что в Австралии продолжается сезонный рост заболеваемости Сovid-19. По официальным данным, с начала 2025 года зарегистрировано более 115 тыс. случаев.

Новые штаммы, в частности XBB.1.5, способствуют росту уровня госпитализаций, особенно среди уязвимых групп населения.

Источник : MedicalXpress

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