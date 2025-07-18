Австралійські вчені розробили вакцину проти нових штамів Сovid-19

Вчені Австралії розробили вакцину CoVEXS5, яка може захистити від кількох варіантів Сovid-19.

Результати дослідження опубліковані в NPJ Vaccines (Nature).

Переваги вакцини CoVEXS5

Вакцина нового покоління проти Сovid-19 CoVEXS5, створена науковцями Інституту століття та Сіднейського університету, може стати ключем до довготривалого захисту від вірусу.

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Уперше йдеться не лише про боротьбу з інфекцією, а й профілактику майбутніх спалахів.

Головна перевага CoVEXS5 — здатність формувати імунний захист одразу проти кількох варіантів коронавірусу, включно з актуальним штамом XBB.1.5 та навіть вірусом SARS-CoV-1, який спричинив спалах атипової пневмонії у 2000-х.

Під час лабораторних випробувань нова вакцина показала надзвичайно високий рівень ефективності: у вакцинованих мишей кількість вірусу в легенях знизилася на 99,9% порівняно з невакцинованими тваринами.

Один із ключових інноваційних елементів CoVEXS5 — химерний шипоподібний білок, що поєднує ділянки з різних типів коронавірусів.

Завдяки цьому імунна система краще розпізнає не лише знайомі штами, а й нові варіанти.

— Ми поєднали частини кількох вірусів, аби навчити організм боротися одразу з різними загрозами, — пояснив один із авторів дослідження Клаудіо Кунупас.

Не менш важливою складовою вакцини є ад’ювант Sepivac SWE — речовина, яка не лише підсилює імунну відповідь, а й доступна без патентних обмежень.

Це означає, що вакцину можна виготовляти й розповсюджувати у країнах з низьким і середнім рівнем доходу без зайвих витрат.

Наразі команда вчених працює над удосконаленням формули та підготовкою до наступних фаз тестування.

Нагадаємо, що в Австралії триває сезонне зростання захворюваності на Сovid-19. За офіційними даними, з початку 2025 року зареєстровано понад 115 тис. випадків.

Нові штами, зокрема XBB.1.5, сприяють зростанню рівня госпіталізацій, особливо серед вразливих груп населення.

Джерело : MedicalXpress

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