Собаки могут идентифицировать болезнь Паркинсона по запаху — исследование

Собаки могут обнаруживать болезнь Паркинсона только по запаху — об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале The Journal of Parkinson’s Disease.

Собаки-диагносты способны идентифицировать болезнь Паркинсона

В двойном слепом исследовании, проводимом учеными университетов Бристоля и Манчестера в партнерстве с благотворительной организацией Medical Detection Dogs, специально обученные собаки распознавали разницу между образцами кожного жира (себума) у здоровых людей и пациентов с болезнью Паркинсона.

Причем из 200 представленных биомаркеров золотистый ретривер и черный лабрадор обнаруживали положительные образцы с точностью до 98%.

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— Раньше было невозможно выявить болезнь Паркинсона на ранней стадии, от первых симптомов до подтверждения диагноза могло пройти 20 лет. Наше исследование позволяет пациентам вовремя начать лечение, чтобы замедлить развитие заболевания, — отмечает Клэр Гест, генеральный директор Medical Detection Dogs.

По ее словам, новый метод диагностики является быстрым, эффективным и экономически выгодным.

Источник: SciTechDaily

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