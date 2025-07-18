Собаки можуть ідентифікувати хворобу Паркінсона за запахом – дослідження

Собаки можуть виявляти хворобу Паркінсона лише за запахом – про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в журналі The Journal of Parkinson’s Disease.

Собаки-діагности здатні ідентифікувати хворобу Паркінсона

У подвійному сліпому дослідженні, що проводили науковці університетів Брістоля та Манчестера у партнерстві з благодійною організацією Medical Detection Dogs, спеціально навчені собаки розпізнавали різницю між зразками шкірного жиру (себуму) у здорових людей та пацієнтів з хворобою Паркінсона.

Причому з-поміж 200 представлених біомаркерів золотистий ретривер і чорний лабрадор виявляли позитивні зразки з точністю до 98%.

Зараз дивляться

— Раніше неможливо було виявити хворобу Паркінсона на ранній стадії, від перших симптомів до підтвердження діагнозу могло минути 20 років. Наше дослідження дає змогу пацієнтам вчасно почати лікування, аби уповільнити розвиток важкого захворювання, — зазначає Клер Гест, генеральний директор Medical Detection Dogs.

За її словами, новий метод діагностіки є швидким, ефективним та економічно вигідним.

Джерело: SciTechDaily

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