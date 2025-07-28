Ученые выяснили, почему в семьях рождаются только мальчики или только девочки

Согласно исследованию ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, вероятность рождения мальчика или девочки не обязательно равна 50/50.

Что определяет пол ребенка: выводы ученых

Исследователи изучили данные 58 007 женщин в США, родивших двух или более детей, и обнаружили, что каждая семья может иметь уникальную вероятность рождения мальчиков или девочек.

Как отметил профессор кафедры питания и эпидемиологии и один из авторов исследования Хорхе Чаварро, данные свидетельствуют о том, что существуют семьи, в которых с большей вероятностью рождаются только девочки или только мальчики.

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В частности, у матерей, имеющих троих и более детей, вероятность рождения либо только мальчиков, либо только девочек выше, что ставит под сомнение традиционное мнение о том, что вероятность рождения мальчика или девочки при каждой беременности составляет 50 на 50.

Ученые подсчитали, что в семьях с тремя мальчиками вероятность рождения еще одного мальчика составляет 61%, а в семьях с тремя девочками вероятность рождения еще одной девочки составляет 58%.

— Исследование предполагает, что здесь играют роль тонкие биологические или генетические факторы, а не чистая случайность, — говорит глава родильного отделения больницы Маунт-Синай в Торонто и специалист по перинатологии Себастьян Хобсон.

Хобсон, который также является председателем кафедры акушерства Общества акушеров и гинекологов Канады и не принимал участия в исследовании, отметил, что исследование Гарварда масштабное и методологически строгое, но, как и в случае любого исследования, его результаты следует интерпретировать с осторожностью.

По его словам, наблюдаемые эффекты незначительны и не определяют причинно-следственную связь, а большая часть популяции состояла преимущественно из белых и проживала в США, поэтому их нельзя обобщать на глобальный уровень. Он также добавил, что ученые не собирали никакой информации о биологических отцах.

Хобсон отметил, что это великолепное исследование, но оно не может поставить точку в вопросе определения пола.

Источник: CBC

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