Вчені з’ясували, чому в сім’ях народжуються тільки хлопчики або лише дівчатка

Згідно з дослідженням вчених з Гарвардської школи громадського здоров’я ім. Т. Х. Чана, ймовірність народження хлопчика або дівчинки не обов’язково дорівнює 50/50.

Що визначає стать дитини: висновки вчених

Дослідники вивчили дані 58 007 жінок у США, які народили двох або більше дітей, і виявили, що кожна сім’я може мати унікальну ймовірність народження хлопчиків або дівчаток.

Як зазначив професор кафедри харчування та епідеміології і один з авторів дослідження Хорхе Чаварро, дані свідчать про те, що існують сім’ї, в яких з більшою ймовірністю народжуються тільки дівчатка або тільки хлопчики.

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Зокрема, у матерів, які мають трьох і більше дітей, ймовірність народження або тільки хлопчиків, або тільки дівчаток вища, що ставить під сумнів традиційну думку про те, що ймовірність народження хлопчика або дівчинки при кожній вагітності становить 50 на 50.

Вчені підрахували, що в сім’ях з трьома хлопчиками ймовірність народження ще одного хлопчика становить 61%, а в сім’ях з трьома дівчатками ймовірність народження ще однієї дівчинки становить 58%.

– Дослідження припускає, що тут відіграють роль тонкі біологічні або генетичні фактори, а не чистий випадок, – каже глава пологового відділення лікарні Маунт-Синай в Торонто і фахівець з перинатології Себастьян Хобсон.

Хобсон, який також є головою кафедри акушерства Товариства акушерів і гінекологів Канади і не брав участі в дослідженні, зазначив, що дослідження Гарварда масштабне і методологічно суворе, але, як і в разі будь-якого дослідження, його результати слід інтерпретувати з обережністю.

За його словами, спостережувані ефекти незначні і не визначають причинно-наслідковий зв’язок, а більша частина популяції складалася переважно з білих і проживала в США, тому їх не можна узагальнювати на глобальний рівень. Він також додав, що вчені не збирали ніякої інформації про біологічних батьків.

Хобсон зазначив, що це чудове дослідження, але воно не може поставити крапку в питанні визначення статі.

Джерело: CBC

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