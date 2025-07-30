Уникальная операция: в Ковеле пациенту имплантировали систему механической поддержки сердца

В Ковеле украинские и китайские врачи имплантировали систему механической поддержки сердца пациенту с тяжелым сердечным пороком.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцький.

Имплантация LVAD: что известно об операции

В Ковельском территориальном медицинском объединении впервые успешно имплантировали систему долговременной механической поддержки кровообращения LVAD (Left Ventricular Assist Device).

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Вмешательство провели 30-летнему жителю Ковельского района, который находился в критическом состоянии из-за дилатационной кардиомиопатии.

Пациент более года ждал трансплантацию сердца, однако из-за высоких рисков в послеоперационный период медики решили установить LVAD — специальное устройство, которое помогает левому желудочку сердца перекачивать кровь к аорте.

Оно не может заменить сердце полностью, но стабилизирует состояние и позволяет дождаться донорского органа.

Шестичасовая операция стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству украинских и китайских врачей.

Имплантация LVAD — это еще один пример эффективной реализации инициативы первой леди Елены Зеленской по международному медицинскому партнерству.

Благодаря этой программе украинские больницы получают современное оборудование и доступ к передовым методикам лечения, что позволяет спасать жизни даже в самых сложных случаях.

Фото: Михаил Радуцький.

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