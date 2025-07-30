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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Унікальна операція: у Ковелі пацієнту імплантували систему механічної підтримки серця

Ковель операція серце

У Ковелі українські й китайські лікарі імплантували систему механічної підтримки серця пацієнту з важкою серцевою вадою.

Про це повідомив  голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Імплантація LVAD: що відомо про операцію

У Ковельському територіальному медичному об’єднанні вперше успішно імплантували систему довготривалої механічної підтримки кровообігу LVAD (Left Ventricular Assist Device).

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Втручання провели 30-річному жителю Ковельського району, який перебував у критичному стані через дилатаційну кардіоміопатію.

Пацієнт понад рік чекав на трансплантацію серця, однак через високі ризики у післяопераційний період медики вирішили встановити LVAD — спеціальний пристрій, який допомагає лівому шлуночку серця перекачувати кров до аорти.

Він не може замінити серце повністю, але стабілізує стан та дає змогу дочекатися донорського органу.

Шестигодинна операція стала можливою завдяки плідній співпраці українських та китайських лікарів.

Імплантація LVAD — це ще один приклад ефективної реалізації ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо міжнародного медичного партнерства.

Завдяки цій програмі українські лікарні отримують сучасне обладнання та доступ до передових методик лікування, що дозволяє рятувати життя навіть у найскладніших випадках.

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ФотоМихайло Радуцький

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