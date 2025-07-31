Зеленые зоны улучшают психическое здоровье, особенно в шумных городах. Это показало исследование Лейденского и Стэнфордского университетов. Ученые также предложили недорогие способы сделать городскую жизнь более здоровой для всех.

Польза природы для психики горожан: что показало исследование

Ожидается, что к 2050 году 70% населения мира будет жить в городах, и проблемы психического здоровья, связанные с городской жизнью, такие как тревожность и расстройства настроения, становятся все более серьезными.

Как сказал директор по стратегии и ведущий научный сотрудник NatCap, а также старший автор статьи Энн Генри, предыдущие исследования подтверждали тесную связь между общением с природой и психическим здоровьем.

Сейчас смотрят

Но, по словам ученого, в большинстве таких работ либо невозможно установить причинно-следственную связь, либо их результаты сложно обобщить, либо они не предназначены для различения эффектов разных видов природы.

— Наш анализ помогает заполнить этот пробел, — заявил Генри.

Ученые проанализировали данные почти 5 900 участников 78 полевых исследований, включая рандомизированные контролируемые испытания и исследования до и после вмешательства.

Выяснилось, что все виды городской природы улучшают психическое здоровье, но городские леса выделяются особенно сильно, снижая депрессию и тревожность.

У молодых людей преимущества еще более выражены, что примечательно, учитывая, что большинство проблем с психическим здоровьем начинаются до 25 лет.

Интересно, что простое сидение или отдых в зеленых зонах снижает негативные последствия для психического здоровья больше, чем активная физическая активность, хотя и то, и другое усиливает положительные ощущения, такие как энергия и бодрость.

Исследователь из Лейдена Рой Ремме отметил, что результаты показывают, что даже кратковременный контакт с природой (менее 15 минут) может принести значительную пользу для психического здоровья.

Более того, более длительное пребывание на природе (более 45 минут) связано с еще более выраженным снижением стресса и повышением жизненного тонуса.

Основываясь на своих выводах, исследователи рекомендуют не только защищать крупные городские парки и леса, но и создавать небольшие “карманные парки” и высаживать больше деревьев вдоль улиц для улучшения транспортной доступности.

Простые изменения, например, больше окон с видом на зелень, тихие места на природе или общественные программы, такие как организованные медитации в парках, также могут принести значительную пользу для психического здоровья. Это недорогие способы поддержки общественного здравоохранения в городах, отметили исследователи.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.