Навіть 15 хвилин на природі знижують депресію і тривожність у жителів міст – вчені

Зелені зони покращують психічне здоров’я, особливо в галасливих містах. Це показало дослідження Лейденського і Стенфордського університетів. Вчені також запропонували недорогі способи зробити міське життя більш здоровим для всіх.

Користь природи для психіки містян: що показало дослідження

Очікується, що до 2050 року 70% населення світу буде жити в містах, і проблеми психічного здоров’я, пов’язані з міським життям, такі як тривожність і розлади настрою, стають все більш серйозними.

Як сказав директор зі стратегії та провідний науковий співробітник NatCap, а також старший автор статті Енн Генрі, попередні дослідження підтверджували тісний зв’язок між спілкуванням з природою та психічним здоров’ям.

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Але, за словами вченого, в більшості таких робіт або неможливо встановити причинно-наслідковий зв’язок, або їх результати складно узагальнити, або вони не призначені для розрізнення ефектів різних видів природи.

– Наш аналіз допомагає заповнити цю прогалину, – заявив Генрі.

Вчені проаналізували дані майже 5 900 учасників 78 польових досліджень, зокрема рандомізованих контрольованих випробувань і досліджень до і після втручання.

З’ясувалося, що всі види міської природи покращують психічне здоров’я, але міські ліси виділяються особливо сильно, знижуючи депресію і тривожність.

У молодих людей переваги ще більш виражені, що примітно, враховуючи, що більшість проблем з психічним здоров’ям починаються до 25 років.

Цікаво, що просте сидіння або відпочинок в зелених зонах знижує негативні наслідки для психічного здоров’я більше, ніж активна фізична активність, хоча і те, і інше підсилює позитивні відчуття, такі як енергія і бадьорість.

Дослідник з Лейдена Рой Ремме зазначив, що результати показують, що навіть короткочасний контакт з природою (менше 15 хвилин) може принести значну користь для психічного здоров’я.

Більш того, більш тривале перебування на природі (більше 45 хвилин) пов’язане з ще більш вираженим зниженням стресу і підвищенням життєвого тонусу.

Грунтуючись на своїх висновках, дослідники рекомендують не тільки захищати великі міські парки і ліси, а й створювати невеликі “кишенькові парки” і висаджувати більше дерев уздовж вулиць для поліпшення транспортної доступності.

Прості зміни, наприклад, більше вікон з видом на зелень, тихі місця на природі або громадські програми, такі як організовані медитації в парках, також можуть принести значну користь для психічного здоров’я. Це недорогі способи підтримки громадського здоров’я в містах, зазначили дослідники.

Джерело : MedicalXpress

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