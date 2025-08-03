Редкий случай в трансплантологии: во Львове мужчина стал донором печени для жены

Специалисты Центра трансплантологии больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова провели успешную пересадку печени: донором пациентки стал ее муж. Эксперты оценивают это как редкий случай в трансплантологии.

Пересадка печени от мужа жене: как это происходило

Как рассказали в ПМО Львова, 43-летняя Вера Стужук из Ивано-Франковска всю свою взрослую жизнь не чувствовала себя здоровым человеком. Проблемы по гинекологии, боли в желудке, слишком частые простуды и слабость.

Медики десятилетиями подлечивали женщину, однако установить истинную причину болезненности не могли.

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В прошлом году состояние Веры ухудшилось. Появился сильный зуд.

— Я просто терзала кожу. Было ощущение, будто тело пылает, — рассказала пациентка.

Кроме этого, кожа пожелтела. Женщина снова стала обследоваться. И специалистам Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова удалось установить первичный диагноз – врожденное аутоиммунное заболевание.

Речь шла о ситуации, когда иммунная система Веры ошибочно атаковала собственные клетки, считая их чужеродными. В конце концов, это привело к циррозу печени и спасти женщину могла только пересадка органа.

Специалисты Центра трансплантологии поставили пациентку в лист ожидания органа от посмертного донора. И на всякий случай начали проверять мужа Веры Сергея на совместимость и соответствие критериям семейного донорства.

— С февраля она стала совсем другой — будто не моя жена, а просто человек без эмоций, без энергии, ей было очень тяжело… Стать донором — я принял это решение в секунду. Ведь это моя жена. Я не мог иначе, – рассказывает Сергей.

В целом по статистике только 25% людей могут стать донорами при жизни. На это влияют многие факторы, среди которых объем и анатомия печени – можно ли ее разделить на две части.

По словам медиков, чудо свершилось. Муж Веры, имеющий ту же группу крови что и жена, подошел по всем критериям, что большая редкость.

Трансплантологи разделили печень Сергея и успешно пересадили частицу органа его любимой. Все прошло успешно. Сейчас супруги восстанавливаются после операций.

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