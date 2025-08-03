Рідкісний випадок у трансплантології: у Львові чоловік став донором печінки для дружини

Фахівці Центру трансплантології лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова провели успішну пересадку печінки: донором пацієнтки став її чоловік. Експерти оцінюють це як рідкісний випадок у трансплантології.

Пересадка печінки від чоловіка дружині: як це відбувалося

Як розповіли в ПМО Львова, 43-річна Віра Стужук з Івано-Франківська все своє доросле життя не відчувала себе здоровою людиною. Проблеми з гінекологією, болі в шлунку, занадто часті застуди і слабкість.

Медики десятиліттями лікували жінку, проте встановити справжню причину хвороби не могли.

Зараз дивляться

Минулого року стан Віри погіршився. З’явився сильний свербіж.

– Я просто терзала шкіру. Було відчуття, ніби тіло палає, – розповіла пацієнтка.

Крім цього, шкіра пожовтіла. Жінка знову почала обстежуватися. І фахівцям Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова вдалося встановити первинний діагноз – вроджене аутоімунне захворювання.

Йшлося про ситуацію, коли імунна система Віри помилково атакувала власні клітини, вважаючи їх чужорідними. Зрештою, це призвело до цирозу печінки і врятувати жінку могла тільки пересадка органу.

Фахівці Центру трансплантології поставили пацієнтку в список очікування органу від посмертного донора. І про всяк випадок почали перевіряти чоловіка Віри Сергія на сумісність і відповідність критеріям сімейного донорства.

– З лютого вона стала зовсім іншою – ніби не моя дружина, а просто людина без емоцій, без енергії, їй було дуже важко… Стати донором – я прийняв це рішення в секунду. Адже це моя дружина. Я не міг інакше, – розповідає Сергій.

В цілому за статистикою тільки 25% людей можуть стати донорами за життя. На це впливають багато факторів, серед яких обсяг і анатомія печінки – чи можна її розділити на дві частини.

За словами медиків, диво сталося. Чоловік Віри, який має ту ж групу крові, що і дружина, підійшов за всіма критеріями, що є великою рідкістю.

Трансплантологи розділили печінку Сергія і успішно пересадили частинку органу його коханій. Все пройшло успішно. Зараз подружжя відновлюється після операцій.

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