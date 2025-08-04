Пластик щороку завдає шкоди здоров’ю на $1,5 трлн — дослідження

Виробництво пластику збільшилося більш ніж у 200 разів з 1950 року та завдає шкоди здоров’ю на кожному етапі – від видобутку до утилізації.

Про це йдеться в огляді журналу Lancet.

Головний висновок огляду полягає в тому, що світ переживає пластикову кризу, яка призводить до захворювань та смерті від дитинства до старості і щороку завдає шкоди здоров’ю на суму не менше ніж $1,5 трлн.

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У документі наголошується, що причиною кризи стало різке прискорення виробництва пластику, яке з 1950 року збільшилося більш ніж у 200 разів, а до 2060 року, як очікується, збільшиться майже втричі, перевищивши мільярд тонн на рік.

– В результаті різко зросло і забруднення пластиком: нині 8 млрд т пластику забруднюють всю планету, від вершини Евересту до найглибших океанічних западин. Менш ніж 10% пластику переробляється, – йдеться в огляді.

Зазначається, що пластик становить небезпеку для людей та планети на кожному етапі: від видобутку викопного палива, з якого він виробляється, до виробництва, використання та утилізації.

Це призводить до забруднення повітря, впливу токсичних хімічних речовин та проникнення мікропластику в організм.

За словами вчених, забруднення пластиком може навіть сприяти розмноженню комарів-переносників хвороб, оскільки вода, що накопичилася у пластиковому смітті, служить сприятливим середовищем для розмноження.

Огляд було опубліковано перед шостим і, ймовірно, останнім раундом переговорів між країнами щодо погодження юридично зобов’язуючого глобального договору про пластик для боротьби з цією кризою.

Переговори супроводжувалися глибокими розбіжностями між більш ніж 100 країнами, що підтримують обмеження виробництва пластику, та нафтовими державами, такими як Саудівська Аравія, які виступають проти цієї пропозиції.

Нещодавно The Guardian розповіла, як нафтові держави та лобісти пластикової промисловості зривають переговори.

Вплив пластику на здоров’я: що показали дослідження

У пластмасах використовується понад 16 тис. хімічних речовин, зокрема наповнювачі, барвники, антипірени та стабілізатори.

Аналіз показав, що плоди, немовлята та маленькі діти вкрай сприйнятливі до шкідливого впливу пластику, це пов’язано з підвищеним ризиком викидня, передчасних пологів та мертвонародження, вроджених дефектів, порушень росту легень, раку у дітей та проблем з фертильністю у пізнішому віці.

Пластикові відходи часто розпадаються на мікро- та нанопластик, який потрапляє в організм людини через воду, їжу та дихання. Ці частки були виявлені в крові, мозку, грудному молоці, плаценті, спермі і кістковому мозку.

Їхній вплив на здоров’я людини поки що мало вивчений, але вони пов’язані з інсультами та серцевими нападами, і дослідники заявили про необхідність вжиття запобіжних заходів.

Пластик часто вважають дешевим матеріалом, але вчені стверджують, що він дорогий, якщо враховувати шкоду здоров’ю. За однією з оцінок, шкода здоров’ю від трьох пластикових хімікатів – ПБДЕ, БФА і ДЕГФ – у 38 країнах становить $1,5 трлн на рік.

Джерело : The Guardian

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