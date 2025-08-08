Судан охватила вспышка холеры: ВОЗ сообщает о 100 тыс. заболевших

Главное С апреля 2023 года Судан раздирает борьба за власть. Непрекращающееся насилие привело к повсеместному голоду, болезням и страданиям.

Ожидается, что недавние наводнения, затронувшие значительную часть страны, приведут к новым вспышкам холеры, малярии, лихорадки денге и других заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с июля 2024 года в Судане было зарегистрировано около 100 тыс. случаев заболевания холерой, и предупредила о грядущем росте голода, перемещений и болезней.

Вспышка холеры в Судане: что известно

С апреля 2023 года Судан раздирает борьба за власть между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагло, командующим противоборствующими военизированными силами оперативной поддержки.

В результате боевых действий погибли десятки тысяч человек.

Сейчас смотрят

— В Судане непрекращающееся насилие привело к повсеместному голоду, болезням и страданиям, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ожидается, что недавние наводнения, затронувшие значительную часть страны, усугубят проблему голода и приведут к новым вспышкам холеры, малярии, лихорадки денге и других заболеваний.

На пресс-конференции с ассоциацией женевских корреспондентов ООН ACANU Гебрейесус сообщил, что кампании по пероральной вакцинации против холеры были проведены в нескольких штатах, включая столицу Хартум.

— Хотя мы наблюдаем тенденцию к снижению числа заболевших, существуют пробелы в эпиднадзоре за заболеваниями, и прогресс нестабилен, — отметил глава ВОЗ.

Холера — острая кишечная инфекция, которая распространяется через пищу и воду, загрязненные бактериями, часто через фекалии.

Заболевание вызывает сильную диарею, рвоту и мышечные судороги.

Холера может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, если ее не лечить.

Инфекцию можно вылечить простой пероральной регидратацией, а в более тяжелых случаях — антибиотиками.

С 2021 года в мире наблюдается рост числа случаев заболевания холерой и расширение ее географии.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.