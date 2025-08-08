Судан охватила вспышка холеры: ВОЗ сообщает о 100 тыс. заболевших
- С апреля 2023 года Судан раздирает борьба за власть. Непрекращающееся насилие привело к повсеместному голоду, болезням и страданиям.
- Ожидается, что недавние наводнения, затронувшие значительную часть страны, приведут к новым вспышкам холеры, малярии, лихорадки денге и других заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что с июля 2024 года в Судане было зарегистрировано около 100 тыс. случаев заболевания холерой, и предупредила о грядущем росте голода, перемещений и болезней.
Вспышка холеры в Судане: что известно
С апреля 2023 года Судан раздирает борьба за власть между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагло, командующим противоборствующими военизированными силами оперативной поддержки.
В результате боевых действий погибли десятки тысяч человек.
— В Судане непрекращающееся насилие привело к повсеместному голоду, болезням и страданиям, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ожидается, что недавние наводнения, затронувшие значительную часть страны, усугубят проблему голода и приведут к новым вспышкам холеры, малярии, лихорадки денге и других заболеваний.
На пресс-конференции с ассоциацией женевских корреспондентов ООН ACANU Гебрейесус сообщил, что кампании по пероральной вакцинации против холеры были проведены в нескольких штатах, включая столицу Хартум.
— Хотя мы наблюдаем тенденцию к снижению числа заболевших, существуют пробелы в эпиднадзоре за заболеваниями, и прогресс нестабилен, — отметил глава ВОЗ.
Холера — острая кишечная инфекция, которая распространяется через пищу и воду, загрязненные бактериями, часто через фекалии.
Заболевание вызывает сильную диарею, рвоту и мышечные судороги.
Холера может привести к летальному исходу в течение нескольких часов, если ее не лечить.
Инфекцию можно вылечить простой пероральной регидратацией, а в более тяжелых случаях — антибиотиками.
С 2021 года в мире наблюдается рост числа случаев заболевания холерой и расширение ее географии.