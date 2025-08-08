Судан охопив спалах холери: ВООЗ повідомляє про 100 тис. хворих

Головне З квітня 2023 року Судан роздирає боротьба за владу. Безперервне насильство призвело до повсюдного голоду, хвороб і страждань.

Очікується, що недавні повені, які торкнулися значної частини країни, призведуть до нових спалахів холери, малярії, лихоманки денге та інших захворювань.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що з липня 2024 року в Судані було зареєстровано близько 100 тис. випадків захворювання на холеру, і попередила про майбутнє зростання голоду, переміщень і хвороб.

Спалах холери в Судані: що відомо

З квітня 2023 року Судан роздирає боротьба за владу між командувачем армії Абдель Фаттахом аль-Бурханом і Мохамедом Хамданом Дагло, командувачем протиборчих воєнізованих сил оперативної підтримки.

В результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

– У Судані безперервне насильство призвело до повсюдного голоду, хвороб і страждань, – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, очікується, що недавні повені, які торкнулися значної частини країни, поглиблять проблему голоду і призведуть до нових спалахів холери, малярії, лихоманки денге та інших захворювань.

На пресконференції з асоціацією женевських кореспондентів ООН ACANU Гебрейесус повідомив, що кампанії з пероральної вакцинації проти холери були проведені в декількох штатах, включно зі столицею Хартум.

– Хоча ми спостерігаємо тенденцію до зниження кількості хворих, є прогалини в епіднагляді за захворюваннями, і прогрес нестабільний, – зазначив голова ВООЗ.

Холера – гостра кишкова інфекція, яка поширюється через їжу та воду, забруднені бактеріями, часто через фекалії.

Захворювання викликає сильну діарею, блювання та м’язові судоми.

Холера може призвести до летального результату протягом декількох годин, якщо її не лікувати.

Інфекцію можна вилікувати простою пероральною регідратацією, а в більш важких випадках – антибіотиками.

З 2021 року в світі спостерігається зростання кількості випадків захворювання на холеру і розширення її географії.

