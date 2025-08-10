Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Цельное молоко увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — исследование

Главное
  • Ученые использовали данные, полученные за 33 года наблюдений за населением Норвегии.
  • У тех, кто потреблял больше всего молока, риск смертности был на 22% выше.
  • Выбор молока оказывал наиболее заметное воздействие на женщин.
  • Причиной являются повышенные уровни насыщенных и трансжирных кислот в цельном молоке.
вибір молока і ризик смерті
Фото: Pixabay

 

Обезжиренное молоко может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как выбор цельного молока наоборот увеличивает эти риски, особенно для женщин.

К такому выводу пришли норвежские исследователи.

Как выбор молока влияет на риск смерти: что выяснили ученые

В ходе научного эксперимента, результаты которого были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, ученые использовали данные, полученные за 33 года среди населения Норвегии, чтобы установить связь между потреблением молока, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.

Результаты показали, что у тех, кто потреблял больше всего молока, риск смертности был на 22% выше, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 12% выше, чем у тех, кто пил меньше всего молока.

Однако при изучении отдельных видов молока было обнаружено, что именно цельное молоко способствовало возникновению этих негативных ассоциаций.

Данные показали, что у людей, регулярно употребляющих цельное молоко, был повышен риск развития холестерина, ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование также показало, что на женщин особенно сильное влияние оказывал выбор напитка: более выраженные негативные эффекты наблюдались при употреблении цельного молока и более выраженные защитные эффекты — при употреблении обезжиренного молока.

У тех, кто в основном употреблял обезжиренное молоко, риск смертности снизился на 11%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7% по сравнению с теми, кто пил цельное молоко.

Обезжиренное молоко также не продемонстрировало никакой связи с повышенным риском смертности по сравнению с людьми, которые вообще избегали молока.

Эксперты полагают, что причиной этого являются повышенные уровни насыщенных и трансжирных кислот в цельном молоке, которые ранее связывали с болезнями сердца и общими показателями смертности.

Источник: Express

