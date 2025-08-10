Незбиране молоко збільшує ризик смерті від серцево-судинних захворювань – дослідження

Головне Вчені використовували дані, отримані за 33 роки спостережень за населенням Норвегії.

У тих, хто споживав найбільше молока, ризик смертності був на 22% вищим.

Вибір молока мав найбільш помітний вплив на жінок.

Причиною є підвищені рівні насичених і трансжирних кислот в повному молоці.

Знежирене молоко може знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, водночас вибір незбираного молока, навпаки, збільшує ці ризики, особливо для жінок.

Такого висновку дійшли норвезькі дослідники.

Як вибір молока впливає на ризик смерті: що з’ясували вчені

Під час наукового експерименту, результати якого були опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition, вчені використовували дані, отримані за 33 роки серед населення Норвегії, щоб встановити зв’язок між споживанням молока, серцево-судинними захворюваннями і смертністю.

Зараз дивляться

Результати показали, що у тих, хто споживав найбільше молока, ризик смертності був на 22% вищим, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань – на 12% вищим, ніж у тих, хто пив найменше молока.

Однак під час вивчення окремих видів молока було виявлено, що саме незбиране молоко сприяло виникненню цих негативних асоціацій.

Дані показали, що у людей, які регулярно вживали незбиране молоко, був підвищений ризик розвитку холестерину, ішемічної хвороби серця і серцево-судинних захворювань.

Дослідження також показало, що на жінок особливо сильний вплив мав вибір напою: більш виражені негативні ефекти спостерігалися під час вживання незбираного молока і більш виражені захисні ефекти – під час вживання знежиреного молока.

У тих, хто в основному вживав знежирене молоко, ризик смертності знизився на 11%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 7% порівняно з тими, хто пив незбиране молоко.

Знежирене молоко також не продемонструвало жодного зв’язку з підвищеним ризиком смертності порівняно з людьми, які взагалі уникали молока.

Експерти вважають, що причиною цього є підвищені рівні насичених і трансжирних кислот в незбираному молоці, які раніше пов’язували з хворобами серця і загальними показниками смертності.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.