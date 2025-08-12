Найден микроб, способный бороться с диабетом и ожирением

Китайские ученые нашли микроб, который может стать природной альтернативой Ozempic — популярному препарату для лечения диабета и ожирения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Кишечный микроб, который улучшает пищеварение

Ученые китайского университета Цзяннань обнаружили новый способ регулирования уровня сахара в крови и уменьшения тяги к сладкому с помощью микроба Bacteroides vulgatus и соединения, которое вырабатывается во время его переваривания.

Сейчас смотрят

Исследователи выяснили, что увеличение количества этого микроба у мышей с диабетом стимулировало выработку глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) — гормона, который помогает контролировать уровень сахара и вызывает чувство сытости.

Это, в свою очередь, активировало секрецию другого гормона, уменьшающего аппетит к сладкому.

Пока неизвестно, будет ли этот механизм работать у людей так же, как у животных, однако ученые надеются, что это исследование может стать основой для разработки новых стратегий профилактики и лечения диабета без применения синтетических препаратов.

Напомним, что ожирение и диабет 2 типа — это глобальная проблема XXI века.

Избыточная масса тела и нарушение обмена веществ повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сокращают продолжительность жизни и создают огромную нагрузку на системы здравоохранения.

Источник : ScienceAlert

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.