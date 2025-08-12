Знайдено мікроб, здатний боротися з діабетом та ожирінням
Китайські вчені знайшли мікроб, який може стати природною альтернативою Ozempic – популярного препарату для лікування діабету та ожиріння.
Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Microbiology.
Кишковий мікроб, який покращує травлення
Вчені китайського університету Цзяннань виявили новий спосіб регулювання рівня цукру в крові та зменшення тяги до солодкого за допомогою мікроба Bacteroides vulgatus та сполуки, яка виробляється під час його перетравлення.
Дослідники з’ясували, що збільшення кількості цього мікроба у мишей з діабетом стимулювало вироблення глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) — гормону, який допомагає контролювати рівень цукру та викликає відчуття ситості.
Це своєю чергою активувало секрецію іншого гормону, що зменшує апетит до солодкого.
Поки що невідомо, чи працюватиме цей механізм у людей так само, як у тварин, однак вчені сподіваються, що це дослідження може стати основою для розробки нових стратегій профілактики та лікування діабету без застосування синтетичних препаратів.
Нагадаємо, що ожиріння та діабет 2 типу — це глобальна проблема XXI століття.
Надмірна маса тіла та порушення обміну речовин підвищують ризик серцево-судинних захворювань, скорочують тривалість життя та створюють величезне навантаження на системи охорони здоров’я.