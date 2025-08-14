Прорыв в стоматологии: ученые доказали, что волосы могут помочь в восстановлении зубов

Главное Кератин из волос, взаимодействуя со слюной, может восстанавливать зубную эмаль.

Это революционная альтернатива существующим методам лечения в стоматологии.

Используемые для восстановления зубов пластиковые смолы - токсичны и недолговечны.

Зубная паста, изготовленная из ваших собственных волос, может помочь восстановить и защитить поврежденные зубы.

К такому выводу в ходе научного эксперимента пришли ученые из Королевского колледжа Лондона.

Они обнаружили, что кератин — белок, содержащийся в волосах, коже и шерсти — может восстанавливать зубную эмаль и останавливать ранние стадии кариеса.

Кислотные продукты и напитки, плохая гигиена полости рта и старение — все это способствует эрозии и разрушению эмали, что приводит к чувствительности зубов, боли и в конечном итоге к их потере.

Ученые выяснили, что при нанесении кератина на поверхность зуба и его контакте с минералами, естественным образом присутствующими в слюне, образуется высокоорганизованный, похожий на кристалл каркас, имитирующий структуру и функцию натуральной эмали.

По словам исследователей, со временем этот каркас продолжает притягивать ионы кальция и фосфата, что приводит к образованию вокруг зуба защитного слоя, похожего на эмаль.

— Кератин предлагает революционную альтернативу существующим методам лечения в стоматологии, — отметила научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и первый автор исследования Сара Гамеа.

По ее словам, эта технология устраняет разрыв между биологией и стоматологией, предоставляя экологически чистый биоматериал, который отражает естественные процессы.

Сара Гамеа объяснила, что кератин не только производится из экологически чистых биологических отходов, таких как волосы и кожа, но и устраняет необходимость в традиционных пластиковых смолах, обычно используемых в реставрационной стоматологии, которые токсичны и менее долговечны.

Как отметил старший автор и консультант по протезированию в Королевском колледже Лондона Шериф Элшаркави, в отличие от костей и волос, эмаль не восстанавливается: если она потеряна, то она исчезает навсегда.

— Мы вступаем в захватывающую эпоху, когда биотехнологии позволяют нам не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции, используя собственные материалы организма, — уверен ученый.

Он добавил, что благодаря дальнейшему развитию и правильному партнерству в отрасли мы вскоре сможем получать более здоровые улыбки от чего-то столь простого, как стрижка.

