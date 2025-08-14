Прорив у стоматології: вчені довели, що волосся може допомогти у відновленні зубів

Головне Кератин з волосся, взаємодіючи зі слиною, може відновлювати зубну емаль.

Це революційна альтернатива наявним методам лікування в стоматології.

Використовувані для відновлення зубів пластикові смоли - токсичні і недовговічні.

Зубна паста, виготовлена з вашого власного волосся, може допомогти відновити і захистити пошкоджені зуби.

Такого висновку під час наукового експерименту дійшли вчені з Королівського коледжу Лондона.

Вони виявили, що кератин – білок, що міститься у волоссі, шкірі та шерсті – може відновлювати зубну емаль і зупиняти ранні стадії карієсу.

Зараз дивляться

Волосся може відновлювати зуби: що з’ясували вчені

Кислотні продукти і напої, погана гігієна порожнини рота і старіння – все це сприяє ерозії і руйнуванню емалі, що призводить до чутливості зубів, болю і в кінцевому підсумку до їх втрати.

Вчені з’ясували, що при нанесенні кератину на поверхню зуба і його контакті з мінералами, природним чином присутніми в слині, утворюється високоорганізований, схожий на кристал каркас, що імітує структуру і функцію натуральної емалі.

За словами дослідників, з часом цей каркас продовжує притягувати іони кальцію і фосфату, що призводить до утворення навколо зуба захисного шару, схожого на емаль.

– Кератин пропонує революційну альтернативу наявним методам лікування в стоматології, – зазначила науковий співробітник Королівського коледжу Лондона і перший автор дослідження Сара Гамеа.

За її словами, ця технологія усуває розрив між біологією і стоматологією, надаючи екологічно чистий біоматеріал, який відображає природні процеси.

Сара Гамеа пояснила, що кератин не тільки виробляється з екологічно чистих біологічних відходів, таких як волосся і шкіра, але і усуває необхідність у традиційних пластикових смолах, зазвичай використовуваних в реставраційній стоматології, які токсичні і менш довговічні.

Як зазначив старший автор і консультант з протезування в Королівському коледжі Лондона Шериф Елшаркаві, на відміну від кісток і волосся, емаль не відновлюється: якщо вона втрачена, то вона зникає назавжди.

– Ми вступаємо в захопливу епоху, коли біотехнології дозволяють нам не тільки лікувати симптоми, але і відновлювати біологічні функції, використовуючи власні матеріали організму, – впевнений вчений.

Він додав, що завдяки подальшому розвитку і правильному партнерству в галузі ми незабаром зможемо отримувати більш здорові посмішки від чогось настільки простого, як стрижка.

Джерело : ВВС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.