Учені наблизилися до нового методу омолодження шкіри: деталі
- Учені з Німеччини в лабораторних умовах дослідили вплив молодої крові та клітин кісткового мозку на шкіру.
- Виявлено 55 білків, 7 з яких пов’язані з виробленням колагену.
Німецькі вчені виявили, що комбінація сироватки крові та клітин кісткового мозку молодих людей здатна уповільнювати старіння шкіри.
Результати дослідження було опубліковано в журналі Aging.
Чи можна уповільнити старіння: що відомо
Старіння є однією з головних причин розвитку вікових захворювань та погіршення якості життя, а ефективних способів уповільнити цей процес поки що не існує.
Тому дослідники вирішили провести науковий експеримент. У лабораторних умовах вони створили 3D-модель людської шкіри та перевірили, як на неї впливатиме сироватка крові молодих людей.
Виявилося, що сама по собі кров не давала помітного ефекту. Проте коли її поєднували з клітинами кісткового мозку, з’являлися ознаки омолодження.
Зокрема, підвищувалася метаболічна активність, клітини ділилися швидше, а біологічний вік тканин зменшувався.
Подальший аналіз показав, що в результаты такої комбінації кістковий мозок виробляє 55 різних білків, з яких щонайменше сім відповідають за оновлення клітин і вироблення колагену, який забезпечує пружність, еластичність і міцність шкіри.
Вчені планують перевірити результати лабораторного дослідження на людях, сподіваючись, що це допоможе розробити нові методи боротьби зі старінням.