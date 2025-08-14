Учені наблизилися до нового методу омолодження шкіри: деталі

Головне Учені з Німеччини в лабораторних умовах дослідили вплив молодої крові та клітин кісткового мозку на шкіру.

Виявлено 55 білків, 7 з яких пов’язані з виробленням колагену.

Німецькі вчені виявили, що комбінація сироватки крові та клітин кісткового мозку молодих людей здатна уповільнювати старіння шкіри.

Результати дослідження було опубліковано в журналі Aging.

Чи можна уповільнити старіння: що відомо

Старіння є однією з головних причин розвитку вікових захворювань та погіршення якості життя, а ефективних способів уповільнити цей процес поки що не існує.

Тому дослідники вирішили провести науковий експеримент. У лабораторних умовах вони створили 3D-модель людської шкіри та перевірили, як на неї впливатиме сироватка крові молодих людей.

Виявилося, що сама по собі кров не давала помітного ефекту. Проте коли її поєднували з клітинами кісткового мозку, з’являлися ознаки омолодження.

Зокрема, підвищувалася метаболічна активність, клітини ділилися швидше, а біологічний вік тканин зменшувався.

Подальший аналіз показав, що в результаты такої комбінації кістковий мозок виробляє 55 різних білків, з яких щонайменше сім відповідають за оновлення клітин і вироблення колагену, який забезпечує пружність, еластичність і міцність шкіри.

Вчені планують перевірити результати лабораторного дослідження на людях, сподіваючись, що це допоможе розробити нові методи боротьби зі старінням.

Джерело : ScienceAlert

