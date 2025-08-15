Каждый весил около 2 кг: во Львове выходили преждевременно родившихся близнецов

Главное Близнецы родились на 33-й неделе беременности и весили всего 1 950 и 2 040 г.

Детей сразу поместили в отделение интенсивной терапии.

Малышей выписали домой на 26-й день после рождения.

Специалисты Львовского областного клинического перинатального центра успешно выходили близнецов, которые появились на свет раньше срока, когда мама была только на 33-й неделе беременности.

Как медики выхаживали недоношенных близнецов

Как рассказали в Минздраве, близнецы Даниэль и Теодор появились на свет на 33-й недели беременности. Мальчики родились в результате физиологических родов и весили всего 1 950 и 2 040 г.

Сразу после рождения младенцев забрали в отделение интенсивной терапии новорожденных с неонатальной хирургией: они нуждались в помощи с дыханием и интенсивном лечении. Там двойняшки пробыли пять суток.

Следующие три недели малыши набирались сил в отделении постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживания недоношенных детей.

Специалисты Центра проводили необходимые диагностические обследования и мониторинг состояния здоровья мальчиков: нейросонографию, УЗИ внутренних органов, эхокардиографию, скрининг слуха, малышей осматривали различные специалисты, в частности неврологи и кардиологи.

Уже на 26-е сутки жизни Даниэль и Теодор вместе с родителями отправились домой. Они полностью здоровы. К моменту выписки мальчики набрали почти по полкилограмма каждый и весили 2 380 и 2 400 г.

