Каждый весил около 2 кг: во Львове выходили преждевременно родившихся близнецов
- Близнецы родились на 33-й неделе беременности и весили всего 1 950 и 2 040 г.
- Детей сразу поместили в отделение интенсивной терапии.
- Малышей выписали домой на 26-й день после рождения.
Специалисты Львовского областного клинического перинатального центра успешно выходили близнецов, которые появились на свет раньше срока, когда мама была только на 33-й неделе беременности.
Как медики выхаживали недоношенных близнецов
Как рассказали в Минздраве, близнецы Даниэль и Теодор появились на свет на 33-й недели беременности. Мальчики родились в результате физиологических родов и весили всего 1 950 и 2 040 г.
Сразу после рождения младенцев забрали в отделение интенсивной терапии новорожденных с неонатальной хирургией: они нуждались в помощи с дыханием и интенсивном лечении. Там двойняшки пробыли пять суток.
Следующие три недели малыши набирались сил в отделении постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживания недоношенных детей.
Специалисты Центра проводили необходимые диагностические обследования и мониторинг состояния здоровья мальчиков: нейросонографию, УЗИ внутренних органов, эхокардиографию, скрининг слуха, малышей осматривали различные специалисты, в частности неврологи и кардиологи.
Уже на 26-е сутки жизни Даниэль и Теодор вместе с родителями отправились домой. Они полностью здоровы. К моменту выписки мальчики набрали почти по полкилограмма каждый и весили 2 380 и 2 400 г.