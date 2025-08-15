Кожен важив близько 2 кг: у Львові виходили передчасно народжених близнюків

Головне Близнюки народилися на 33-му тижні вагітності й важили лише 1 950 і 2 040 г.

Дітей відразу помістили у відділення інтенсивної терапії.

Малюків виписали додому на 26-й день після народження.

Фахівці Львівського обласного клінічного перинатального центру успішно виходили близнюків, які з’явилися на світ раніше терміну, коли мама була тільки на 33-му тижні вагітності.

Як медики виходили недоношених близнюків

Як розповіли в МОЗ, близнюки Даніель і Теодор з’явилися на світ на 33-му тижні вагітності. Хлопчики народилися в результаті фізіологічних пологів і важили лише 1 950 і 2 040 г.

Відразу після народження немовлят забрали у відділення інтенсивної терапії новонароджених з неонатальною хірургією: вони потребували допомоги з диханням та інтенсивного лікування. Там двійнята пробули п’ять діб.

Наступні три тижні малюки набиралися сил у відділенні постінтенсивного догляду за новонародженими та виходжування недоношених дітей.

Фахівці Центру проводили необхідні діагностичні обстеження та моніторинг стану здоров’я хлопчиків: нейросонографію, УЗД внутрішніх органів, ехокардіографію, скринінг слуху, малюків оглядали різні фахівці, зокрема неврологи та кардіологи.

Уже на 26-ту добу життя Даніель і Теодор разом з батьками вирушили додому. Вони повністю здорові. На момент виписки хлопчики набрали майже по пів кілограма кожен і важили 2 380 і 2 400 г.

Джерело : МОЗ

