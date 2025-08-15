С помощью ИИ обнаружен новый антибиотик для лечения гонореи и супербактерий

Главное Найдены принципиально новые антибиотики против гонореи и потенциально смертельного MRSA.

Ученые показали алгоритм работы с ИИ для поиска новых антибиотиков.

Клинические испытания на людях, по прогнозам, начнутся черед один-два года.

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что искусственный интеллект изобрел два новых потенциальных антибиотика, которые могут уничтожить устойчивую к лекарствам гонорею и MRSA.

Новые антибиотики против супербактерий: что известно

Сообщается, что команда использовала генеративный ИИ для разработки антибиотиков, в первую очередь, для лечения гонореи — инфекции, передающейся половым путем, и для потенциально смертельного MRSA (метициллин-резистентного золотистого стафилококка).

В своем научном эксперименте ученые изучили 36 млн соединений, включая те, которые либо не существуют, либо еще не открыты. Затем они обучили ИИ, предоставив ему химическую структуру известных соединений, а также данные о том, замедляют ли они рост различных видов бактерий.

Далее ИИ изучил, как на бактерии влияют различные молекулярные структуры, состоящие из таких атомов, как углерод, кислород, водород и азот. Затем были опробованы два подхода к разработке новых антибиотиков с помощью ИИ.

Первый подход определил многообещающую отправную точку, проведя поиск в библиотеке из миллионов химических фрагментов размером от восьми до 19 атомов, и на ее основе построил алгоритм.

Второй подход изначально предоставил ИИ полную свободу действий.

В процессе разработки также отсеивалось все, что было слишком похоже на существующие антибиотики.

Также ставилась задача убедиться, что разрабатываются именно лекарства, а не мыло, и исключить все, что, по прогнозам, может быть токсичным для человека.

После изготовления ведущие разработки были испытаны на бактериях в лабораторных условиях и на инфицированных мышах, что привело к созданию двух новых потенциальных лекарственных препаратов.

— Мы воодушевлены, потому что показали, что генеративный ИИ может быть использован для разработки совершенно новых антибиотиков, — рассказал профессор Массачусетского технологического института Джеймс Коллинз.

По его словам, ИИ позволяет создавать молекулы дешево и быстро, расширяя арсенал и давая преимущество в битве с генами супербактерий.

Отмечается, что новые антибиотики еще не готовы к клиническим испытаниям. По прогнозам, на доработку препаратов уйдет еще один-два года, прежде чем можно будет начать длительный процесс их тестирования на людях.

Источник : ВВС

