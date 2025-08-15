За допомогою ШІ виявлено новий антибіотик для лікування гонореї та супербактерій

Головне Знайдено принципово нові антибіотики проти гонореї та потенційно смертельного MRSA.

Вчені показали алгоритм роботи з ШІ для пошуку нових антибіотиків.

Клінічні випробування на людях, за прогнозами, почнуться через один-два роки.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) виявили, що штучний інтелект винайшов два нових потенційних антибіотики, які можуть знищити стійку до ліків гонорею і MRSA.

Нові антибіотики проти супербактерій: що відомо

Повідомляється, що команда використовувала генеративний ШІ для розробки антибіотиків, в першу чергу, для лікування гонореї – інфекції, що передається статевим шляхом, і для потенційно смертельного MRSA (метицилін-резистентного золотистого стафілокока).

У своєму науковому експерименті вчені вивчили 36 млн сполук, включаючи ті, які або не існують, або ще не відкриті. Потім вони навчили ШІ, надавши йому хімічну структуру відомих сполук, а також дані про те, чи уповільнюють вони ріст різних видів бактерій.

Далі ШІ вивчив, як на бактерії впливають різні молекулярні структури, що складаються з таких атомів, як вуглець, кисень, водень і азот. Потім були випробувані два підходи до розробки нових антибіотиків за допомогою ШІ.

Перший підхід визначив багатообіцяючу відправну точку, провівши пошук у бібліотеці з мільйонів хімічних фрагментів розміром від восьми до 19 атомів, і на її основі побудував алгоритм.

Другий підхід спочатку надав ШІ повну свободу дій.

У процесі розробки також відсівалося все, що було занадто схоже на існуючі антибіотики.

Також ставилося завдання переконатися, що розробляються саме ліки, а не мило, і виключити все, що, за прогнозами, може бути токсичним для людини.

Після виготовлення провідні розробки були випробувані на бактеріях в лабораторних умовах і на інфікованих мишах, що призвело до створення двох нових потенційних лікарських препаратів.

– Ми натхнені, тому що показали, що генеративний ШІ може бути використаний для розробки абсолютно нових антибіотиків, – розповів професор Массачусетського технологічного інституту Джеймс Коллінз.

За його словами, ШІ дозволяє створювати молекули дешево і швидко, розширюючи арсенал і даючи перевагу в битві з генами супербактерій.

Відзначається, що нові антибіотики ще не готові до клінічних випробувань. За прогнозами, на доопрацювання препаратів піде ще один-два роки, перш ніж можна буде почати тривалий процес їхнього тестування на людях.

Джерело : ВВС

