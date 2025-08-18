Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13630, который предусматривает усиление административной и уголовной ответственности за нарушение условий донорства крови и ее компонентов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Ответственность за нарушение норм донорства крови: что известно

Документ учитывает положения Директивы №2002/98/ЕС Европейского парламента и Совета, регулирующие стандарты качества и безопасности при заборе, тестировании, обработке, хранении и распределении крови человека.

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Цель законопроекта — повысить уровень безопасности донорской крови и приблизить законодательство Украины к стандартам ЕС.

Внесение изменений предусматривают ответственность не только за нарушение технологических процессов, но и за незаконное распределение или продажу донорской крови в учреждениях, которые не имеют на это права.

Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 4 июня 2025 года заготовка донорской крови разрешена только сертифицированным центрам крови.

Медицинские учреждения должны трансформировать отделения трансфузиологии в больничные банки крови.

Это позволит избежать рисков, связанных с инфекционной и иммунологической опасностью.

В условиях войны в Украине это особенно актуально, ведь кровь и ее компоненты могут быть использованы для различных нужд — от лечения гражданских с тяжелыми болезнями до срочных операций раненых защитников.

Напомним, что зимой 2025 года боевой медик 12 бригады специального назначения Азов Владимир Рыженко спас жизнь собрата, использовав донорскую кровь, сброшенную с дрона.

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