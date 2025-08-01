Перелив кров зі скинутого дрона: бойового медика Азова визнали найкращим у Європі

Медики 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України взяли участь у Combat Medical Care Conference 2025 в Німеччині — найпрестижнішій європейській конференції з військової медицини, організованій спільно з Бундесвером.

У складі команди — досвідчені професіонали, які працюють на фронті в екстремальних умовах.

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Вони поділилися унікальним практичним досвідом, відшліфованим у реальних боях.

Найкращим військовим медиком Європи визнано Володимира Риженка (позивний Спрайт), який продемонструв приклад нестандартної, але ефективної медичної операції — переливання донорської крові, скинутої з дрона, що врятувало життя пораненому побратиму.

Разом із почесною відзнакою він став володарем меча, що символізує силу, честь та відвагу.

Під час виступу медик подякував колегам за спільну роботу та єдність, яка рятує життя побратимів.