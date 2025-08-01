Марина Мелехова, редактор стрічки
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Перелив кров зі скинутого дрона: бойового медика Азова визнали найкращим у Європі
Український бойовий медик 12-ї бригади спеціального призначення Азов Володимир Риженко отримав премію Найкращий європейський медик року – взимку 2025 року у надскладних умовах він перелив пораненому побратиму донорську кров, скинуту з дрона.
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Сьогодні завдяки медикам тисячі українських бійців повернулися до служби, а безліч цивільних, постраждалих від атак ворога, отримали необхідну допомогу.
Вони – справжній медичний фронт, який тримає тисячі людей по всій країні.
Фото: 12-та бригада спеціального призначення Азов
Джерело: Інтерфакс-Україна
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