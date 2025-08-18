Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

В Україні посилять відповідальність за порушення правил донорства крові

Фото: Pixabay

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13630, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення умов донорства крові та її компонентів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідальність за порушення норм донорства крові: що відомо

Документ враховує положення Директиви №2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що регулюють стандарти якості та безпеки під час забору, тестування, обробки, зберігання та розподілу крові людини.

Мета законопроєкту – підвищити рівень безпеки донорської крові та наблизити законодавство України до стандартів ЄС.

Внесення змін передбачають відповідальність не лише за порушення технологічних процесів, а й за незаконний розподіл чи продаж донорської крові у закладах, які не мають на це права.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою з 4 червня 2025 року заготівля донорської крові дозволена лише сертифікованим центрам крові.

Медичні заклади мають трансформувати відділення трансфузіології в лікарняні банки крові.

Це дасть змогу уникнути ризиків, пов’язаних з інфекційною та імунологічною небезпекою.

В умовах війни в Україні це особливо актуально, адже кров та її компоненти можуть бути використані для різних потреб — від лікування цивільних з важкими хворобами до термінових операцій поранених захисників.

Нагадаємо, що взимку 2025 року бойовий медик 12 бригади спеціального призначення Азов Володимир Риженко врятував життя побратима, використавши донорську кров, скинуту з дрона.

