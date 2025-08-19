Гипоксия спасает нейроны: ученые обнаружили способ улучшения состояния при болезни Паркинсона

Ученые США выяснили, что воздух с низким уровнем кислорода, подобный горному, не только защищает клетки мозга, но и помогает восстановить подвижность пациентов с паркинсонизмом.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Болезнь Паркинсона и горный воздух

Исследования показывают, что жизнь в среде с низким содержанием кислорода, как, например, на большой высоте, может положительно влиять на течение болезни Паркинсона.

По словам ученых, при Паркинсоне поврежденные митохондрии в нейронах не могут правильно использовать кислород.

Из-за этого он накапливается во вредных концентрациях и повреждает клетки мозга. Эксперименты на мышах доказали, что уменьшение уровня кислорода помогает отключить топливо для разрушительного процесса.

— Мы убедились, что восстанавливаются даже уже поврежденные функции мозга. Поэтому если вмешаться вовремя, некоторые нейроны еще можно спасти, — говорит профессор Гарварда Вамси Мута.

Мыши, которые дышали воздухом с 11% кислорода (как на высоте 4 800 м), не теряли нейронов и сохраняли нормальную подвижность, даже несмотря на образование характерных белковых телец Леви.

Более того, если гипоксию вводили уже после появления симптомов, животные все равно восстанавливали моторные навыки и переставали терять нейроны.

Исследователи отмечают, что лечиться низким уровнем кислорода самостоятельно опасно.

Но ученые надеются создать так называемые таблетки гипоксии, лекарственный препарат, имитирующий защитный эффект недостатка кислорода.

Если метод подтвердит свою эффективность у людей, он может стать новым методом лечения этого недуга.

Источник: SciTechDaily

