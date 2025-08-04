Движение на велосипеде улучшает функции мозга при болезни Паркинсона

Регулярные велотренировки помогают облегчить состояние пациентов с болезнью Паркинсона, поскольку они улучшают функции мозга.

Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Neurophysiology.

Велотренировки от болезни Паркинсона

Команда канадских и американских исследователей впервые использовала имплантированные устройства глубокой стимуляции мозга (DBS) не только для лечения, но и для анализа активности органа до и после физических нагрузок.

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В течение четырех недель пациенты с болезнью Паркинсона прошли 12 сеансов на умном велотренажере.

Интересно, что он не только адаптировался к состоянию человека, но и дополнительно стимулировал умственную и физическую активность.

— Целью исследования было выяснить, как регулярные упражнения могут влиять на нейронную активность в поврежденных участках мозга,— объясняет невролог Аасеф Шейх.

И хотя немедленного эффекта после первых сеансов не наблюдалось, в конце программы ученые обнаружили, что активность в двигательных центрах мозга перестроилась, что свидетельствует о некоем “перепрограммировании” нейронных связей. Причем изменения фиксировали не только в зонах с имплантами.

59-летняя женщина, которая живет с болезнью Паркинсона уже более 12 лет, рассказала, что велосипед стал для нее настоящим спасением.

Благодаря регулярным тренировкам улучшилась ее походка, энергичность и качество жизни.

Несмотря на то, что многое еще предстоит выяснить, однако авторы исследования убеждены, первые результаты указывают на реальную возможность бороться с болезнью не медикаментозно, а через движение и специальные программы физической реабилитации.

Источник: Neuroscience News

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