Гіпоксія рятує нейрони: вчені виявили спосіб покращення стану при хворобі Паркінсона

Вчені США з’ясували, що повітря з низьким рівнем кисню, подібне до гірського, не лише захищає клітини мозку, а й допомагає відновити рухливість пацієнтів з паркінсонізмом.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Neuroscience.

Хвороба Паркінсона і гірське повітря

Дослідження показують, що життя у середовищі з низьким вмістом кисню, як, наприклад, на великій висоті, може позитивно впливати на перебіг хвороби Паркінсона.

За словами вчених, при Паркінсоні пошкоджені мітохондрії в нейронах не можуть правильно використовувати кисень.

Через це він накопичується у шкідливих концентраціях і пошкоджує клітини мозку. Експерименти на мишах довели, що зменшення рівня кисню допомагає відключити паливо для руйнівного процесу.

— Ми переконались, шо відновлюються навіть вже пошкоджені функцій мозку. Тож якщо втрутитися вчасно, деякі нейрони ще можна врятувати, — каже професор Гарварду Вамсі Мута.

Миші, які дихали повітрям із 11% кисню (як на висоті 4 800 мв), не втрачали нейронів і зберігали нормальну рухливість, навіть попри утворення характерних білкових тілець Леві.

Ба більше, якщо гіпоксію вводили вже після появи симптомів, тварини все одно відновлювали моторні навички та переставали втрачати нейрони.

Дослідники наголошують, що лікуватися низьким рівнем кисню самостійно небезпечно.

Але вчені сподіваються створити так звані таблетки гіпоксії, лікарський препарат, що імітуватиме захисний ефект нестачі кисню.

Якщо метод підтвердить свою ефективність у людей, він може стати новим методом лікування цієї недуги.

Джерело: SciTechDaily

