В августе в Украине фиксируют рост количества больных коронавирусом. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве. Общая заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Рост количества заболевших Covid-19

Как и в прошлом году, пик заболеваемости Covid-19 в Украине приходится на август. Однако в этом году количество случаев заболевания значительно меньше.

С начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения было зарегистрировано 8 714 больных коронавирусом. Из них 1 342 человека нуждались в лечении в стационарных отделениях больниц.

Для сравнения: в августе 2024 года за аналогичный период было подтверждено 26 451 случай COVID-19, а 3 191 пациент проходил лечение в стационарах.

Самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом:

Киев — 2 076 случаев,

Киевская область — 726,

Днепропетровская область — 1 469,

Львовская область — 735.

Новые субварианты в Украине

В целом в Украине подтверждено наличие новых субвариантов коронавируса:

81 случай штамма Stratus (обнаружен в семи областях);

2 случая штамма Nimbus (по одному случаю в Винницкой и Одесской областях).

В Минздраве пояснили, что субварианты Nimbus (NB.1.8.1) и Stratus (XFG) в настоящее время распространены в мире. Оба являются мутациями штамма Омикрон.

Врачи отмечают, что SARS-CoV-2, как и вирус гриппа, постоянно меняется. Поэтому каждый сезон обновляют состав вакцин и подходы к профилактике.

Для субварианта Nimbus характерна острая боль в горле. Основным признаком Stratus является охриплость и хриплый голос.

Другие симптомы остаются типичными для коронавирусной инфекции: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря вкуса или обоняния.

