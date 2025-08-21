Школьников без прививок могут не допустить к очному обучению — Кузин

В случае обострения эпидемической ситуации администрация учебных заведений может временно не допустить к офлайн-урокам школьников, не имеющих обязательных прививок.

Такое право закреплено в законах Украины Об образовании и О защите населения от инфекционных болезней.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга.

Детей без прививок могут отстранить от обучения

— У детей могут быть постоянные или временные противопоказания к проведению вакцинации. При наличии временных противопоказаний руководитель учреждения здравоохранения может допустить таких детей в школу, если эпидемическая ситуация позволяет. Если эпидемическая ситуация является рискованной, то руководитель имеет право не допускать такого ребенка в школу, – отметил Кузин.

Он пояснил, что в случае отстранения ученика от занятий в классе школа должна предоставить другие форматы обучения, среди которых – дистанционное образование.

Ограничения могут действовать до тех пор, пока ребенок не получит необходимые прививки или пока эпидемическая ситуация не стабилизируется.

— Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей составляет более 5% среди населения или коллектива. Школа, где уровень охвата вакцинацией достигает 95%, является условно безопасной, — отметил Кузин.

По его словам, обычно 2-3% школьников имеют медицинские противопоказания, которые не позволяют им делать прививки.

Однако рост рисков наблюдается тогда, когда родители сознательно отказываются от вакцинации – из-за недостаточной информированности или недоверия к прививкам.

— Хочу напомнить вспышку кори в 2017-2018 годах, когда многие дети погибли из-за осложнений – коревого энцефалита или других состояний. Корь – опасная инфекция, от которой нужно защищаться. Такие ограничительные меры являются элементом безопасности в школьной среде, – подчеркнул Кузин.

