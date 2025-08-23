В Танзании мужчина 8 лет жил с ножом в груди: что его заставило обратиться к врачу

Главное В Танзании 44-летний мужчина прожил восемь лет с ножом в грудной клетке.

К врачам он обратился по поводу необычного симптома.

Рентген обнаружил лезвие возле лопатки.

В Танзании 44-летний мужчина прожил восемь лет с лезвием ножа в грудной клетке, не обращаясь за помощью. К врачам он пришел только тогда, когда из правого соска появились гнойные выделения.

Восемь лет с ножом в груди: что известно

Медики были очень удивлены тем, что кроме беспокойства по поводу выделений, у пациента не было никаких жалоб — не было боли в груди, одышки, кашля или температуры, а жизненные показатели оставались в норме.

Во время беседы мужчина вспомнил “жестокую схватку” почти десятилетней давности, после которой ему обработали многочисленные порезы на лице, спине, груди и животе.

Рентгенограмма обнаружила истинную причину необычных симптомов: в теле застряло большое лезвие, прошедшее через правую лопатку и чудом не задевшее жизненно важные органы.

Во время операции хирурги осторожно вытащили нож и дренировали гной, образовавшийся из-за отмершей ткани.

Сначала пациента на 24 часа перевели в реанимацию, а потом в общую палату, где он провел еще десять дней под наблюдением врачей.

Источник: PubMed Central

