Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

В Танзании мужчина 8 лет жил с ножом в груди: что его заставило обратиться к врачу

Главное
  • В Танзании 44-летний мужчина прожил восемь лет с ножом в грудной клетке.
  • К врачам он обратился по поводу необычного симптома.
  • Рентген обнаружил лезвие возле лопатки.
операція без наркозу в Чехії
Фото: Pixabay

В Танзании 44-летний мужчина прожил восемь лет с лезвием ножа в грудной клетке, не обращаясь за помощью. К врачам он пришел только тогда, когда из правого соска появились гнойные выделения.

Восемь лет с ножом в груди: что известно

Медики были очень удивлены тем, что кроме беспокойства по поводу выделений, у пациента не было никаких жалоб — не было боли в груди, одышки, кашля или температуры, а жизненные показатели оставались в норме.

Во время беседы мужчина вспомнил “жестокую схватку” почти десятилетней давности, после которой ему обработали многочисленные порезы на лице, спине, груди и животе.

Сейчас смотрят

Рентгенограмма обнаружила истинную причину необычных симптомов: в теле застряло большое лезвие, прошедшее через правую лопатку и чудом не задевшее жизненно важные органы.

Во время операции хирурги осторожно вытащили нож и дренировали гной, образовавшийся из-за отмершей ткани.

Сначала пациента на 24 часа перевели в реанимацию, а потом в общую палату, где он провел еще десять дней под наблюдением врачей.

Читайте также
Едва не потерял зрение: в Индии из глаза мальчика вытащили обломок ветки
операція

Источник: PubMed Central

Связанные темы:

МедикиОперацияТанзанія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь